Echenique aprovecha el discurso del odio a VOX de J.J. Vázquez para pasar factura a los medios no afines

Su habilidad principal no estriba precisamente en el disimulo o en saber guardar las formas.

Los de Unidas Podemos, si algo claro han dejado hasta la fecha es su odio sarraceno hacia la libertad de expresión.

A la pandilla de Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique y compañía lo que realmente les gusta es esa prensa que escribe al dictado y canta las alabanzas de los morados o, en este caso concreto, del Gobierno socialcomunista.

Para muestra, un botón, los elogios del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, hacia Jorge Javier Vázquez, por haberle callado la boca a Antonio Montero cuando este pretendía criticar a Pablo Iglesias.

Por supuesto, el comentario de Echenique no se produjo en un off the record o en una animada charla de barra de bar (entre otras cosas porque entre los estados de alarma y el plan de desescalada Sánchez los tiene clausurados).

El portavoz podemita aprovechó la luz y taquígrafos para sacar su verdadera cara y la de su partido, una formación liberticida a la que solo le gustan periodistas como el presentador de ‘Sálvame’ (Telecinco) que es capaz de abroncar a un colaborador por intentar meterle las cabras en el corral criticando a Podemos.

Por eso no fue de extrañar que con todo el papo del mundo Pablo Echenique, en su comparecencia del 28 de abril de 2020 ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, siempre de forma telemática, dijera esto:

Quiero romper una lanza en favor de que en los últimos días hayamos visto a un presentador por primera vez en mucho tiempo decir que en su programa no todo está permitido, que no se puede mentir en un programa de televisión o decir una barbaridad y que nadie te diga nada.

El portavoz parlamentario de los morados se atribuía el papel de víctima y alegaba que su formación en muchas ocasiones en determinados medios ha sido objeto de supuestas informaciones falsas:

Se han vertido barbaridades que luego se han demostrado ser falsas y han alterado el proceso democrático, por no decir que se ha amañado, mintiendo a la gente. La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, y ese derecho posiblemente se ha visto vulnerado en nuestro país en las últimas semanas.

Insiste en que:

Durante este tiempo se ha alcanzado una propagación de bulos de manera organizada, impulsados por representantes de la extrema derecha y muchas veces por representantes públicos.

Y volviendo a lo sucedido en ‘Sálvame’ con la bronca de Jorge Javier Vázquez a su presentador precisó que:

Hasta hace poco una estrategia habitual era llevar a invitados de extrema derecha y cuando mentían o difundían odio, el presentador no les decía nada, dejaba la frase de odio, la mentira o el bulo flotando en el ambiente.

Dejaba claro que solo le gustan presentadores como el de Telecinco:

Hay muchos periodistas que hacen bien su trabajo y se esfuerzan para dar información veraz, pero hay una epidemia de bulos que conviene combatir, siempre respetando la libertad de expresión eso hace mucho daño a la democracia y puede acabar por dejar tocado a la misma.

EL BOCHORNOSO MOMENTO VIVIDO EN ‘SÁLVAME’

El halago de Pablo Echenique a Jorge Javier Vázquez no fue gratuito ni porque el portavoz de Unidas Podemos en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo sea un fan de ‘Sálvame’.

Todo se desarrollo como ya hemos venido explicando en la tarde del 27 de abril de 2020 cuando el presentador del programa de Telecinco estalló ante una insinuación sobre Pablo Iglesias cuando se estaba debatiendo y triturando hasta la saciedad el ya famoso culebrón del ‘Merlosplace’.

Vázquez, desatado como nunca, empezó así:

Estoy hasta las narices de que se diga ha hecho mal y salgáis y este más, y este más. Es que Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias?, que le ha puesto él a la tía o qué. ¿Él o Irene Montero?. De verdad. Y ahora el chalet de Galapagar, pero ¿qué tiene que ver el chalet de Galapagar? No me toques las narices con los putos discursos de VOX, no voy a pasar por ahí ¡Basta ya!

Y como Antonio Montero quiso explicar el por qué de su intervención y lo pertinente que era meter en el contexto a Pablo Iglesias, el de ‘Sálvame’, sin atender a razones, expuso que:

Este programa es de rojos y maricones, punto. Quien no lo quiera ver que no lo vea. Declaración de principios. Esto es este programa. Si no lo quieren ver que no lo vean. Antonio, se os desmonta el discurso. A mi edad no quiero escuchar más gilipolleces. Nos centramos a lo que os centramos.

Peor fue el punto final cuando señalándole directamente y sin darle oportunidad de réplica dijo esto de Antonio Montero el muy ‘dialogante’ de Jorge Javier Vázquez: