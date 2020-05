Voces discrepantes del PSOE le calzan un gancho en toda la mandíbula a un Sánchez endiosado

No solo es la oposición la que está descontenta con la labor de Pedro Sánchez en esta crisis sanitaria del coronavirus.

Poco a poco empiezan a hablar ‘sotto voce’ fuentes autorizadas del PSOE que ven como las ínfulas y el endiosamiento del presidente del Gobierno empiezan a poner en franco peligro la continuidad de los socialistas en unas futura elecciones generales que, dicho sea de paso, empiezan a verse en lontananza desde el momento en que España recupere la normalidad.

Y aunque quien saca a la luz las discrepancias en el seno de la familia socialista con lo que está perpetrando el jefe del Ejecutivo sea Lucía Méndez, una periodista que usa sus tribunas en El Mundo para edulcorar la gestión del gabinete socialcomunista, lo cierto es que la bronca dentro de Ferraz con sus ‘vecinos’ de La Moncloa ya empieza a ser indisimulable.

Incluso desde el propio Gobierno se reconoce haber sido víctima de unos engaños a consecuencia de las prisas en poner los medios contra el Covid-19 cuando la situación ya era completamente desesperada:

¿El momento más duro? Ha habido muchos. Han sido dos meses durísimos. Sobre todo en las primeras semanas, cuando los cadáveres desbordaban las morgues de los hospitales y nadie se quería hacer cargo de ellos, o cuando las UCI colapsaban sin remedio, y no había mascarillas, ni trajes para el personal sanitario ni respiradores y el Ministerio de Sanidad no tenía la capacidad de acceder a un mercado donde las mafias han hecho su agosto con la desesperación de todos los que necesitábamos el material, y nos engañaban a todos.

Esas fuentes gubernamentales insiste en reconocer que aunque se actuase tarde, luego se ha ido con celeridad para combatir la pandemia:

Es obvio que llegamos tarde, pero una vez producido el shock, actuamos con rapidez. No creo que nadie pudiera haber hecho más. En casi todo el mundo los gobiernos se han visto superados por la tragedia. Ha habido solidaridad en el Gobierno con muchas decisiones que han sido muy duras y que tampoco nadie teníamos del todo claras. Se ha trabajado con un grado de presión brutal, con mucha preocupación por lo que estaba ocurriendo, sin red de seguridad muchas veces, se ha consultado mucho, se ha pensado mucho y se ha debatido mucho con los técnicos y los expertos.

Asimismo reconocen que el debate de la opinión pública ha de darse por perdido:

Otra cosa distinta es la batalla de la opinión pública, ésa la hemos perdido porque no se ha sabido gestionar adecuadamente la comunicación de las decisiones.No hemos sabido transmitir adecuadamente lo que hacíamos, a pesar de la sobreexposición de los ministros mañana, tarde y noche. Se veía que el Gobierno no estaba resultando creíble y da un poco de rabia, porque hemos hecho un gran esfuerzo. Ha habido responsabilidad y criterio en la toma de decisiones, pero no hemos tenido la suficiente inteligencia política para hacernos entender por la ciudadanía.