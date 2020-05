Esperanza Aguirre sopapea a Pablo Iglesias: «Es un cobarde y un fantoche»

¡Contra buen fardo de paja se ha ido a chocar Pablo Iglesias!

El vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista creyó que todo el monte era orégano y que podía salirle gratis el sacar su lengua a paseo para soltar todo tipo de improperios contra otros políticos o expolíticos.

Al líder de Unidas Podemos se le calentó este 13 de mayo de 2020 en demasía la boca mientras debatía desde la tribuna de oradores con la diputada María Ruiz, de VOX.

En un momento del pleno, Iglesias se pasó de frenada y se puso como el verdadero bicho del pantano cuando la parlamentaria de la formación conservadora definió el ingreso mínimo vital como «paguita»:

Y añadía con auténtica rabia desbocada:

Ustedes han tenido la indecencia de llamar parásitos a muchos ciudadanos españoles que tienen que sufrir la vergüenza de no llegar a fin de mes diciendo que el ingreso mínimo vital es una paguita. Esa actitud solo es propia de antidemócratas.

Cómo no podía ser de otra manera, dado que Esperanza Aguirre había sido el centro de su invectiva, la expresidenta de la Comunida de Madrid respondió con contundencia desde sus redes sociales a los insultos de Pablo Iglesias.

La que fuera referente indiscutible del Partido Popular en Madrid y también sempiterna aspirante a mover en su momento la poltrona de Mariano Rajoy, especialmente cuando esté perdió las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 frente a José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) replicó a las palabras del líder morado definiéndole de «cobarde y fantoche».

El @vicepresidente que fantasea con azotar a las mujeres hasta que sangren es además un cobarde: me insulta en el congreso donde no puedo contestarle. No es un macho alfa. Es un fantoche.

— Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) May 13, 2020