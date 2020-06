Twitter explosiona ante el mensaje de EH Bildu que reclama ahora una Euskadi sin exclusiones

Lo dejo muy clarito este 3 de junio de 2020 el periodista Carlos Herrera en su editorial de ‘Herrera en COPE’.

El periodista ha saltado como un resorte ante un mensaje de la tropa de Arnaldo Otegi en Twitter reclamando que no haya exclusiones en el País Vasco.

✊🏾 Denunciamos la violencia racial y la represión vivida en los últimos días en Estados Unidos. Este tipo de acciones no son aceptables en nuestra sociedad. ¡Queremos vivir en una Euskal Herria sin ningún tipo de exclusión!#BlackLivesMatter#BlackOutTuesday #WeAreAntifa pic.twitter.com/c5UEwdDIMp — EH Bildu (@ehbildu) June 2, 2020

Claro, ahora es tiempo de elecciones, concretamente el 12 de julio de 2020 y a los de Bildu les conviene aparecer ante la sociedad como unos adalides de la paz y qué mejor ocasión que aprovechar lo sucedido en Minneapolis, con la muerte a manos de un policía de George Floyd y que tantos disturbios ha acarreado en las principales ciudades de Estados Unidos acusando al agente y a los cuerpos armados de otro crimen racista.

Pero para Herrera, la cosa tiene otra lectura:

La mayor carcajada del día, si no fuera porque en realidad es para avergonzarse de lo estúpidos que son unos cuantos, es el tuit que ha publicado EH Bildu Nafarroa. Estos son con los que ha pactado el PSOE el Gobierno de Navarra y luego la reforma laboral. Estos dicen que «denunciamos la violencia racial y la represión vivida en los últimos días en Estados Unidos. Este tipo de acciones no son aceptables en nuestra sociedad.

¡Queremos vivir en una Euskal Herria sin ningún tipo de exclusión!» ¡Oigan, o aquí hay un proceso mental complicado, una enfermedad de la sinapsis neuronal que no les acaba de funcionar o de verdad es que son unos imbéciles de tomo y lomo. No descarten las dos cosas. La verdad es que no sabía que Euskalerría podía llegar tan lejos.

Por supuesto, en Twitter terminaron de masacrar a los bilduetarras recordando todas las acciones ‘integradoras’ a lo largo de las últimas décadas en el País Vasco:

¿¡Que queréis qué sin qué!? 😳 no tenéis vergüenza ni la habéis conocido!! Habéis matado y aterrorizado por exclusión a los que no piensan igual que vosotros… — Vicky 🇪🇸🖤 (@VickyGMN) June 3, 2020

De verdad no jodas???

Está es vuestra paz y vuestra solidaridad. pic.twitter.com/rpb8XWMF2o — Montserrat (@Montseyugo) June 2, 2020

¿Y a esto como lo llamáis? pic.twitter.com/O3BS7Dus3a — Montesa 🖤🇪🇸🖤 (@Montesa_VAL) June 3, 2020

¿Ni de la Guardia Civil? — 🆂🆁. 🆁🅰ú🅻🇪🇸🖤 (@HayQpensar) June 2, 2020

Toda la razón, aquí otro pueblo que sufrió la violencia. Sólo por ser españoles pic.twitter.com/7F1f5dKOpu — Frantxu180676 (@frantxu1806) June 2, 2020

Sin ningún tipo de exclusión pic.twitter.com/hewA0OgiXM — Chapapote (@Chapapote6) June 2, 2020

Por algo se empieza, ahora sólo tenéis que condenar los asesinatos de ETA. pic.twitter.com/8wXan7XTnx — Ramiro II de Aragón (@el_Rey_Ramiro) June 2, 2020

¡Cómo no nos dimos cuenta antes!

Teníamos que haber formado una Guardia Civil y una Policía Nacional integrada exclusivamente por agentes negros.

Y nos hubiéramos ahorrado cientos de víctimas. — Ernesto Fado (@Ernesto_Fado) June 2, 2020