Pablo Iglesias, lumpen, clase social y 3 contra 1

El vídeo está grabado algo antes de que Podemos irrumpiera en el tablero político de nuestro país y en él podemos escuchar al actual vicepresidente segundo del Gobierno expresarse en los siguientes términos:

«Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo y di un puñetazo, no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación sino porque estábamos en un centro social en el laboratorio y un grupo de lúmpenes, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos”.