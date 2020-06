VOX dice no al homenaje de Sánchez a las víctimas: «Es la ceremonia exculpatoria de un Gobierno criminal»

No está Santiago Abascal para contemplaciones con este Gobierno socialcomunista.

El líder de VOX, que está estos días con una intensa actividad dentro de la precampaña para las elecciones vascas y gallegas que se celebrarán el 12 de julio de 2020, ha aprovechado para responder a la oferta de Pedro Sánchez para que todos los partidos acudan al homenaje de Estado a las víctimas por el coronavirus.

Abascal deja claro el 20 de junio de 2020 en un mitin en Vigo (Pontevedra) que él no se quiere mezclar en un acto que está hecho a medida del Ejecutivo sanchista y que no es más que una cita exculpatoria. De hecho, lo define de esta manera:

VOX no va a acudir a lo que han denominado como homenaje institucional a las víctimas del coronavirus y que no es más que una ceremonia de exculpación del Gobierno. VOX no va a acudir a una ceremonia exculpatoria del Gobierno, convocada por un Gobierno que oculta a la mitad de los muertos. VOX no va a acudir a una ceremonia exculpatoria del Gobierno cuando el Gobierno es precisamente el victimario y el responsable de una gestión criminal.