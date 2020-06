Jiménez Becerril avergüenza en una carta a Batet por su pasividad con los herederos políticos de ETA

Teresa Becerril, diputada del PP, ha estallado de lo lindo ante la actitud pasiva de la presidenta de la Cámara Baja cada vez que hay que poner firmes a los parlamentarios de EH Bildu.

En una dura misiva publicada en ABC este 24 de junio de 2020, la que fuera hermana de Alberto Jiménez Becerril, asesinado por la banda terrorista ETA en la ciudad de Sevilla en 1998, intenta dirigirse a Meritxell Batet a ver si por esta vía hace caso:

La gota que ha colmado el vaso, a juicio de Jiménez Becerril, fue lo escuchado en el último pleno:

Por todo ello, cuando escuché en el último pleno a la diputada de Bildu , subir al estrado y hablar de las duras condiciones que sufren en las cárceles españolas, las «Presas políticas vascas» mi reacción natural, fue la de exclamar –¡Que poca vergüenza! ¿Se refiere usted a la terrorista del Comando Andalucía que acabó con la vida de mi hermano y su mujer? Asesina hubiera sido lo correcto–. Y me callé esperando, he de decir sin mucha fe, que usted, sra. presidenta, llamara al orden a Mertxe Aizpurua por sus ofensivas palabras, pero no lo hizo.

Recalca que su gesto de pedir la palabra no era mero capricho, sino una actitud vital para frenar la inmoralidad que allí se estaba viviendo ante la complacencia de la propia Batet:

Y por ello me vi obligada a levantarme y pedirle la palabra, para intentar frenar tanta impudicia. Recuerdo que preguntó, en base a que artículo del reglamento se la pedía y en esos momentos de rabia y tristeza contenidas, no alcancé a recordarlo, pero hoy puedo decirle, que me dirigí a usted en base al «artículo de la dignidad» que debería regir en el lugar que representa la soberanía del pueblo español, donde no se debe permitir que nadie llame «presas políticas vascas» a terroristas, encarceladas por delitos de sangre y que han destrozado la vida de miles de inocentes. Le pedí entonces, que retirara del diario de sesiones, la expresión «presas políticas vascas» e intenté en vano, explicarle el motivo, de la importancia de hacerlo, pero no me escuchó, seguramente esas palabras no le hirieron el alma como a mi y a muchos de los diputados presentes, hartos de tanto abandono, por parte de quien más debería defendernos.