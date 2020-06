Macarena Olona pulveriza en un plis plas el feminismo pancartero de Carmen Chaparro

Carmen Chaparro ha ido a por lana y ha salido trasquilada.

La periodista y presentadora progre de Mediaset es de las que defiende con más beligerancia verbal la actual ley contra la violencia de género y es de las que no admite una sola enmienda.

Y mucho menos si es alguien de VOX, como la diputada Macarena Olona, la que pone en tela de juicio esa legislación que sigue marginando a un amplio sector de la sociedad.

Por eso Chaparro quiso poner contra las cuerdas a la parlamentaria del partido de Santiago Abascal con esta ‘enternecedora’ parrafada:

Mirad qué fácil es desmontar el discurso de Macarena Olona (y la invitación que le hago a la seño… https://t.co/m1jDRcLd9A a través de @YahooActualidad — Carme Chaparro (nueva normalidad) (@CarmeChaparro) June 24, 2020

Diputada Olona: las feministas no odiamos al hombre. No fantasee. Eso es muy peligroso. Y si está mintiendo a propósito es mucho peor. Diputada, no sé si a estas alturas de la legislatura usted lo habrá descubierto, o le voy a dar yo ahora una tremenda sorpresa, pero a las feministas nos gustan los hombres. Y las mujeres. O ambos. ¿Qué más da? Pasa que las feministas no somos supremacistas, ¿sabe usted? Supremacista es el machismo. Y el nazismo. Y el racismo. Y la homofobia. ¿Le suenan?

Y por supuesto, empieza a relatar la maldad que hay en un porcentaje de hombres:

Pero le voy a contar una cosa: en un pequeñísimo porcentaje de esos hombres maravillosos que están con nosotras tratando de construir el mejor mundo posible, se esconden todos los violadores. En otro pequeñísimo porcentaje de esos hombres se esconden casi todos los asesinos del mundo. Y los acosadores. Y los machistas. Y los que abusan de su poder laboral para obligar a las mujeres a mantener sexo con ellos. Y tantos más. Son pocos, pero están ahí. Y son peligrosos. Esos pocos hombres son peligrosos porque humillan, violan, maltratan y matan a consecuencia de una desigualdad estructural entre ellos y las mujeres, entre ellos y algo a lo que consideran inferior o de su propiedad. Algo que tiene que servirles cuando, como y donde decidan o les apetezca. Algo a lo que hacer daño cuando se rebele.

Chaparro realiza una pregunta que es falaz a sabiendas, dado que Olona nunca ha dicho que no haya que proteger a las víctimas:

¿No cree que hay que proteger a las víctimas? ¿No cree que necesitan especial protección, como las personas que estaban amenazadas por el terrorismo, que tenían sus escoltas, sus leyes y sus tribunales? ¿Qué les decimos a las miles de mujeres que viven escondidas del hombre con el que compartieron cama? ¿Qué les decimos a las que tienen tanto miedo que ni siquiera en su casa se sienten seguras? ¿Qué les decimos a sus huérfanos? ¿O a las madres de tantas adolescentes que ya no están?

Y concluye Chaparro con otra maldad marca de la casa, insinuar que a la de VOX le hizo gracia el listado de las 21 mujeres asesinadas que se recitó desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados:

Este miércoles (24 de junio de 2020) me pareció verla sonreír en el Congreso cuando desde la tribuna de oradores leían los nombres de las 21 mujeres asesinadas este 2020. Espero que hayan sido solo imaginaciones mías. Le lanzo el guante: ¿quiere venir conmigo a una casa oculta de mujeres con altísimo riesgo de ser asesinadas? Escúchelas. Escuche sus historias. Y luego nos cuenta a todos.

La respuesta de la diputada de VOX fue implacable:

No acepto su reto Señora @CarmeChaparro. Que osada es la ignorancia. Y la soberbia. Conozco muy bien la realidad que pretende descubrirme. La diferencia entre Usted y yo, es que yo he mirado de frente lo peor de la naturaleza humana. Y he honrado a las asesinadas. Hilo ⬇️ https://t.co/Rx2UjSyHzH pic.twitter.com/YZgOdiMuwn — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 25, 2020

A ellas y a sus familias. Ejerciendo la acusación popular contra los asesinos. Asegurándome que se pedía contra ellos la maxima pena de cárcel que el Código Penal permite (mucho más leve que la cadena perpetua que @VOX_Congreso quiere que se introduzca). — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 25, 2020

He abrazado a los niños huérfanos (desprotegidos por “su” Ley de violencia de género). He acreditado cómo su madre murió después de recibir 42 cuchilladas en la intimidad del hogar. De noche. Con su bebé en el dormitorio. Ese bebé de 2 años al que la @ertzaintzaEJGV encontró… — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 25, 2020

… agarrado todavía a los barrotes de la cuna. En shock. La sangre de su madre le salpicó el rostro. No volvió a hablar durante los días posteriores. He visto romperse a los agentes recordando en juicio cómo tuvieron que hacer fuerza para conseguir que el bebé abriese las manos. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 25, 2020

¿Sabe a quien NO he podido honrar como Abogado del Estado? A los hombres asesinados, a los niños huérfanos, a los abuelos, a las víctimas homosexuales de violencia doméstica. El Estado les considera victimas de Segunda. No puedo darle cifras. No merecen una estadística oficial. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 25, 2020