Espinosa de los Monteros destruye en 18 palabras el último bulo de Echenique y Monedero para vincular a VOX con el franquismo

Podemos volvió a difundir un bulo para atacar a VOX.

Pablo Echenique y Juan Carlos Monedero compartieron en sus redes sociales un vídeo, oportunamente manipulado, para intentar desacreditar la imagen del partido de Santiago Abascal y vincularle con el régimen de Francisco Franco.

Salvini: "Condenar la dictadura de Mussolini no tiene…"

AfD: "Condenar el nazismo no tiene sentido, puesto que somos herederos. Nos guste más o menos."

Vox: "Condenar el franquismo no tiene sentido, puesto que somos herederos. Nos guste más o menos."

En el vídeo, compartido por los representantes de Podemos, se busca vincular a VOX con la frase: «Condenar el franquismo no tiene sentido, puesto que somos herederos. Nos guste más o menos».

Sin embargo, se trata de un bulo más de la extrema izquierda.

Iván Espinosa de los Monteros compartió el vídeo completo que utilizan en Podemos para manipular la imagen de VOX.

En la grabación se puede ver cómo “la herencia del franquismo” no es el partido liderado de Santiago Abascal, sino la democracia actual, ya que “la historia es la que es y no se puede cambiar al gusto ideológico del Gobierno de turno”.

El diputado de VOX se tomó con humor el bulo de Podemos y se limitó a indicar en su cuenta de Twitter que: “Muy mal tiene que estar la cosa en Podemos para que anden manipulando vídeos… de hace un año!”.

En este sentido, se mofa de los comentarios de Monedero quien indicó, junto al vídeo que manipuló la extrema izquierda, que “Hasta un reloj con todas las ruedas pinchadas da dos veces al día bien la hora”.

También de Echenique, que llevó su disparatado ‘fake’ hasta la política internacional: “VOX: ‘Condenar el franquismo no tiene sentido, puesto que somos herederos. Nos guste más o menos’ AfD: ‘Condenar el nazismo no tiene sentido, puesto que somos herederos. Nos guste más o menos’ Salvini: ‘Condenar la dictadura de Mussolini no tiene…’ Ya lo vais pillando”.