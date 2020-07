La desopilante canción sobre Pablo Iglesias: «Ahora soy la nueva casta, dueño hasta de las cloacas»

Sencillamente, una genialidad.

El mérito hay que atribuírselo a unos auténticos cachondos mentales llamados Los Meconios que se han marcado una divertida canción sobre el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que lleva cerca de 45.000 reproducciones en Youtube en menos de 24 horas.

Recreando a un vicepresidente segundo como solista, se hace un repaso de su carrera política a ritmo de ‘Caminando por la vida», la conocida canción de Melendi.

El tema abarca desde sus comienzos en La Tuerka y sus elogios a Venezuela, hasta el ‘caso Dina Bousselham‘ y las «cloacas del Estado», pasando, claro está por su pedazo de casoplón en uno de los lugares más privilegiados de la sierra de Madrid, Galapagar, así como sus guiños hacia la banda terrorista ETA.

Tampoco olvida la canción los líos amorosos de Pablo Iglesias, desde Tania Sánchez a Irene Montero, la hoy ministra de Igualdad en el Gobierno socialcomunista del que su pareja ocupa la vicepresidencia segunda.

Seguro que no podrán dejar de verla y escucharla. Esta es la letra, divertida a más no poder:

Huele a aire de Venezuela

A chavismo y revolución

Y es que esas son mis ideas

Aunque ahora te diga que no

He perdido ya la cuenta

De mujeres en mi historial

Que primero pasan por la piedra

Y luego tengo que enchufar…

Soy Pablo Iglesias, el coletas.

Simpatizo más con ETA

que con otras formaciones de esas…

de la ultraderecha.

Que ahora soy la nueva casta,

dueño hasta de las cloacas

Si me llevas la contraria es que

Eres muy muy facha

Y yo soy tan feminista

Que al partido el nombre cambié

Pero aquí mandan mis cojones

Nadie me quita a mí el poder

Chaletazos y altos sueldos

Todo lo que critiqué

Ahora de eso ya ni me acuerdo

Quién me ha visto y quién me ve

Soy Pablo Iglesias, el coletas.

Simpatizo más con ETA

que con otras formaciones de esas…

de la ultraderecha.

Que ahora soy la nueva casta,

dueño hasta de las cloacas

Si me llevas la contraria es que

Eres muy muy facha

Yo te represento

Desde mi mansión

en Galapagar

Yo en mi piscinita

Y tú a pagar

Subidas de impuestos

Nada es culpa mía

Ni las residencias

Ni su gestión

Ni ocultar tarjetas

e informaciones

comprometidas

Porque… Soy Pablo Iglesias, el coletas.

Simpatizo más con ETA

que con otras formaciones de esas…

de la ultraderecha.

Que ahora soy la nueva casta,

dueño hasta de las cloacas

Si me llevas la contraria es que

Eres muy muy facha

Si es que sois todos muy fachas

Y yo soy el macho alfa

Que se guardo la tarjeta

Sin que Dina ni opinara

Si es que sois todos muy fachas

Y yo soy el macho alfa

Siempre metido en problemas

Por la raja de una falda