VOX neutraliza a Echenique por querer regularizar a miles de inmigrantes ilegales: «Dan prioridad para tener nuevos siervos ideológicos»

Unidas Podemos pretende que el Gobierno realice una regularización extraordinaria de inmigrantes que incluya a todos aquellos que, independientemente de su situación administrativa, se encontraban en territorio español el 14 de marzo, desde que se implantó el estado de alarma en España.

Así lo ha anunciado este 8 de julio de 2020 Pablo Echenique, portavoz parlamentario de la formación morada, quien ha indicado que se trata de una manera de reconocimiento al «trabajo y los derechos» de «cientos de miles de personas que típicamente son las olvidadas por las políticas públicas, los últimos de la sociedad o los nadie».

Por otra parte, el grupo también recoge en su propuesta una petición para que se otorgue la nacionalidad española por carta de naturaleza a todas las personas extranjeras que hayan desempeñado labores esenciales durante la crisis sanitaria del coronavirus y que así lo soliciten. Los beneficiarios de esta iniciativa serían unos 600.000 inmigrantes irregulares que carecen de autorización administrativa para residir en nuestro país.

Esta medida ha sentado muy mal en VOX, que han acusado a la izquierda de que «siempre ha maltratado a los trabajadores españoles. Primero los utilizó para su lucha de clases. Luego pretendió manipularlos con su agenda progre». «Ahora, en plena crisis, dan prioridad a las víctimas del tráfico de personas para tener nuevos siervos ideológicos».

«No os gusta nuestra medida por puro racismo»

Pablo Echenique no ha tardado en responder a la formación que lidera Santiago Abascal: «Nosotros somos los que subimos el SMI a 950€ y eliminamos la baja médica como causa objetiva de despido. Con vuestra oposición, por supuesto. Lo de los trabajadores no cuela. Está claro que no los defendéis. No os gusta nuestra medida por puro racismo«.

«Agredís a los obreros destruyendo su empleo y encadenándolos a una renta mínima de por vida. Y destruís sus barrios convirtiéndolos en estercoleros multiculturales obligándoles a sufrir robos, agresiones, violaciones y okupaciones. No los defendéis, vosotros los maltratáis«. ha sido la rotunda respuesta del partido verde al portavoz parlamentario de la formación morada.