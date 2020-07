La ‘genética independentista’ hace inmunes a los de ERC al COVID-19: sin distancia ni mascarilla pero dando lecciones

Los diputados de ERC parecen ser inmunes al COVID-19.

Los independentistas fueron fotografiados durante el debate del Fondo de Reconstrucción europeo celebrado en el Congreso de los Diputados sin respetar la distancia recomendada de un metro y medio, así como tampoco utilizando mascarilla.

A través de las redes sociales ironizaron sobre la imagen que se ha vuelto viral. “Son inmunes a todo. La genética…”, afirmó un usuario de Twitter.

A pesar de no cumplir con las recomendaciones sanitarias, desde ERC osan a dar lecciones.

Gabriel Rufián protagonizó los ataques contra Isabel Díaz Ayuso por las medidas anunciadas este 28 de julio de 2020 para frenar los rebrotes del coronavirus en la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, las medidas aprobadas por la capital de España parece que no han agradado del diputado de ERC, quien a través de Twitter se ha lanzado contra la región y abalanzado contra la propia Díaz Ayuso.

Las críticas de Rufián no las realiza, irónicamente, ante las medidas tomadas en Cataluña, donde su república ficticia (que recuerden iba a defender siempre) se asfixia en contagios crecientes y desbocados.

Quim Torra ya avisó que la situación ha llegado a ser «muy crítica», por lo que de no ver un retroceso en el número de contagios por coronavirus en la zona, «habrá que retroceder» a un confinamiento domiciliario.

Sin embargo, parece que el PSOE dispone de la misma genética, ya que se saltó a la torera la distancia de seguridad en el debate del Congreso de los Diputados.

Y es que la imagen de la bancada socialista de la Sesión Parlamentaria de este 29 de julio de 2020 en el Congreso de los Diputados fue de lo más llamativa. Todos en su lugar y sin mantener la distancia de seguridad que el mismo Gobierno recomienda a los ciudadanos.

La situación era tan incompresible que el diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal se dirigió a la bancada socialista para reprocharle esta actitud:

«Artículo 72 del reglamento, pidiéndole la aplicación jurídica de una norma con rango de ley que es el artículo 6.1.a del Real Decreto Ley de Nueva Normalidad y que establece que cuando se puede mantener una distancia de metro y medio no es necesario el uso de mascarilla, así lo acordamos en Junta de Portavoces que solo íbamos a permitir un aforo del 50% de los grupos parlamentarios y el grupo socialista no ha cumplido, probablemente porque querrá atronar con aplausos al presidente del Gobierno. Pero mi grupo sí ha cumplido somos cinco de diez. Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos».