Calvente desvela en El Mundo cómo funcionan las cloacas de Podemos: «Me destrozaron la vida con una falsa acusación sexual»

«El caso Dina es un montaje y como yo podía desmontarlo, me destrozaron la vida con una falsa acusación sexual». Son palabras del hombre de moda, el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, que ha concedido una entrevista al diario El Mundo que se publica este sábado 2 de agosto de 2020.

Calvente fue despedido de la organización de Pablo Iglesias tras abrírsele un expediente por un presunto caso de abuso sexual. La causa fue archivada. «Han creado un partido de palmeros, vasallos y si no obedeces…a la calle. Solo entienden la lealtad como una obediencia ciega al líder», denuncia, en referencia al poder dictatorial que ostenta Iglesias y su camarilla.

#Exclusiva El ex abogado de Podemos que ha destapado las cloacas del partido concede su primera entrevista a EL MUNDO. “El ‘caso Dina’ es un montaje y como yo podía desmontarlo me destrozaron la vida con una falsa acusación de acoso sexual”, explica José Manuel Calvente. pic.twitter.com/NmX7UTl1ho

Calvente fue coordinador del equipo jurídico de Podemos, para posteriormente ser él quién ha denunciado la existencia de una ‘caja B’ dentro del partido.

Antes de conceder esa entrevista a El Mundo, el propio Calvente ha recordado en Twitter que su «calvario» dentro de Podemos comenzó «en febrero de 2019» porque se negó a colaborar en el supuesto y mal llamado ‘caso Dina’, que tacha de «patraña».

Mi calvario empezó cuando en febrero de 2019 me negué a participar en la patraña del caso Dina. Avisé de que se convertiría en el caso Iglesias. Acerté. No me lo perdonan.

— José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 1, 2020