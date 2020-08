Juanma del Olmo, el fontanero de los trabajos ‘sucios’ de Podemos que ha empapelado el juez, fue novio de Irene Montero

Juanma del Olmo, noticia en estos días de agosto de 2020 por haber sido imputado por el juez por la llamada ‘caja B’ de Podemos, tiene un curioso historial dentro de la formación.

Comunista de cuna, pero con poco peso en su momento en Izquierda Unida, fue sabiendo tejer una serie de alianzas que, a día de hoy, le han llevado a ser un elemento esencial para Pablo Iglesias.

Tanto es así que actualmente es secretario de Comunicación de Podemos y director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia

Pero Del Olmo es mucho más que un ‘fontanero’ de los morados y quizá hay un hecho esencial, según cuenta este 15 de agosto de 2020 El Español, para entender por qué casi existe una confianza ciega hacia la figura de Juanma del Olmo, un político menor procedente de Izquierda Unida.

En esos inicios en las Juventudes comunistas, mucho antes de conocer a Pablo Iglesias, supo granjearse la amistad de otro de los actualmente elementos fuertes de Podemos, Rafa Mayoral, así como de Irene Montero y de un ex de la formación morada, Marco Candela.

ENDOGAMIA MORADA

Una fuente anónima y que estuvo vinculada a Podemos desvela como incluso Montero y Del Olmo mantuvieron una relación sentimental:

Había una ‘chupipandi’ formada por Rafa Mayoral, Irene Montero, Juanma del Olmo y el también ex de Podemos Marco Candela. Eran, además de compañeros, amigos sobre todo. Fue ahí donde Juanma mantuvo una relación sentimental con Irene Montero, la actual pareja de Pablo Iglesias, a la que ha acompañado desde entonces.

Otra fuente habla sobre el carajal de amoríos y enredos sentimentales en el que se ha convertido Podemos. Directamente se habla de una endogamia morada:

Del Olmo, por su parte, actualmente tiene un hijo con Isa Serra , la candidata de la formación morada en Madrid. Mira la endogamia que, por ejemplo, no se entendería la candidatura de Isa sin su relación con Juanma.

Curiosamente, sería la propia Irene Montero quien acabaría llevando de la mano a Del Olmo a Podemos y que el mismísimo Pablo Iglesias haya depositado toda su confianza en él.

Y para pagar los favores, el llamado ‘fontanero’ de Podemos terminó por convencer a otros miembros de Izquierda Unida para que dieran el salto a la formación morada.

ASALTO A IZQUIERDA UNIDA…PARA VACIARLA DE MILITANTES

Cayo Lara, por aquel entonces máximo responsable de Izquierda Unida, se expresaba con mucha sorna sobre los sueldazos que debían pagarse en la Universidad cuando veía que Pablo Iglesias, primero, y Juanma del Olmo, después, desvalijaban de cargos y militantes a IU:

Había mucha gente en IU que me decía ‘me ha llamado Juanma para que me vaya con ellos’. Empezaron una operación por la cual a gente que había coincidido en la época pero que no tenía cargo en IU le ofrecían la entrada en el nuevo proyecto. Por ejemplo, captaron ellos al canario, a Alberto Rodríguez, y se llevaron a varios militantes de IU a Podemos.