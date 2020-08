Twitter despedaza a Echenique por presumir de los ‘logros-fake’ de Podemos en el Gobierno Sánchez

Es de manual de primer curso de comunismo.

Cuando los escándalos estallan por doquier y el líder supremo se encuentra acorralado, hay que tirar de propaganda para intentar minimizar los efectos.

El problema es que los anuncios de Unidas Podemos son como esos decorados de las películas del spaguetti-western almeriense, un bonito decorado que no deja de ser cartón-piedra.

Pablo Echenique, perfecto subalterno de Pablo Iglesias y bombero de guardia de la formación morado, ha vuelto a saltar al ruedo para que le partan la cara a base de bien.

Solo al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados puede ocurrírsele que es buena idea, en mitad de las acusaciones que señalan a los morados como una fuerza corrupta, presumir en Twitter de la gestión hecha por los suyos en siete meses que llevan en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Echenique, por supuesto, reduce las acusaciones a montajes, a testimonios infundados como el de José Manuel Calvente o a determinadas tertulias periodísticas.

Pues a ver cuando abren la administraciones publica que para la mínima vital han habilitado un número especial ,pero para que mi mujer pida la baja al inss ,no veas así que deja de chulear y a ver si hacen algo ,que no podemos presentar las cosas ,de eso no chuleas ,todo cerrado

— Nicolas Ascanio (@Xcanario1) August 15, 2020