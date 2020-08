Cayetana Álvarez de Toledo se revuelve contra Casado tras ser apartada como portavoz del PP en el Congreso

Para unos son ‘cambios estratégicos’ en el PP y para otros, un error garrafal de Pablo Casado.

La hasta ahora portavoz parlamentaria del partido, Cayetana Álvarez de Toledo, dejará de ostentar ese puesto, que había estado ocupando durante las dos últimas legislaturas. La nueva portavoz será Concepción Gamarra, quien fuera alcaldesa de Logroño y que en los últimos años está teniendo un papel cada vez mayor en el partido a nivel nacional.

Álvarez de Toledo ha remitido un mensaje a los integrantes del grupo popular en la Cámara Baja en la que les ha agradecido la labor que han realizado durante las dos legislaturas en las que ha sido portavoz y por el apoyo que le han brindado durante este tiempo.

El mensaje, textualmente, dice lo siguiente:

«Como ya sabéis, el presidente Casado me ha comunicado esta mañana mi destitución como portavoz del Grupo Parlamentario. Quiero daros a todos y cada uno las gracias por vuestro impresionante trabajo a lo largo de este durísimo año para los españoles y por el apoyo que siempre me habéis brindado. Ha sido un inmenso honor ser vuestra portavoz. Estoy segura de que Cuca Gamarra contará con el mismo respaldo y lealtad. Un gran abrazo, Cayetana»

Cayetana Álvarez de Toledo: «Siempre he creído que la discrepancia no es sinónimo de deslealtad, que la libertad no es indisciplina y que el pensamiento propio no es un ataque al a autoridad» pic.twitter.com/Ozf6I73etE

El Partido Popular ha explicado en un comunicado que «Casado ha agradecido a Cayetana Álvarez de Toledo su labor durante estas dos legislaturas al frente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y le ha manifestado su deseo de que siga contribuyendo a este proyecto tan importante para el futuro de España».

Entre los cambios dentro de la propia estructura del partido, destaca el ascenso del actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que será nombrado portavoz nacional del partido. También regresa a la primera línea Ana Pastor, que será nombrada vicesecretaria de Política Social.

Estos nombramientos serán efectivos el próximo jueves durante la celebración de una Junta Directiva Nacional que se celebrará de forma telemática debido a la situación sanitaria que está causando la pandemia del coronavirus.

Una serie de cambios, especialmente el de Cayetana, que se venían rumiando en los mentideros políticos en las últimas fechas, y que han termina por explotar esta jornada. La propia aludida, Álvarez de Toledo, salió a un canutazo ante los medios y no resultó ser precisamente diplomática contra Casado, el mismo que en su día la sentó a su lado en el escaño de la Cámara Baja donde lideran la oposición:

Al señor Casado no le interesa la batalla cultural, no le parece que sea un asunto relevante en estos momentos. Y para mí sí lo es profundamente, de hecho he dado la batalla contra el feminismo radical; por eso creo que el asunto de la Memoria Histórica debe tratarse de frente; y también por eso mi enfrentamiento con el señor Iglesias en el Congreso: recuerden que la presidenta del Congreso pidió que se retirara unas palabras mías contra el señor Iglesias y yo he planteado un recurso en el Tribunal Constitucional. La dirección del partido no estaba dispuesta a sufragar ese recurso pero yo buscaré la manera, para que esas palabras queden en el diario de sesiones como mi derecho a decir la verdad.