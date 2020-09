Errejón despedaza a su antiguo jefe: «Iglesias protesta mucho en Twitter, pero las decisiones las toma Sánchez»

Dicen que no hay peor cuña que la de la propia madera.

E Íñigo Errejón, como líder de Más País y escindido de Unidas Podemos, analiza en una entrevista en El Mundo este 10 de septiembre de 2020 como está siendo el Gobierno socialcomunista de coalición.

Para el chico de la ‘beca black’, su anterior jefe, Pablo Iglesias, y todos los del partido morado, están tragando como benditos con lo que diga Pedro Sánchez.

Errejón no duda de que Unidas Podemos pone el grito en el cielo ante ciertas situaciones, pero al mismo tiempo asegura que limita sus protestas a las redes sociales y que quien termina por ejecutar las decisiones es Pedro Sánchez.

Resalta que los ciudadanos pueden pensar que hay un Gobierno de dos cabezas, pero deja bien claro que una cuestión es tarifar en el mundo virtual y otra es ver qué decisiones se han adoptado y quién lo ha hecho:

A lo mejor si miras Twiter no, pero si miras las decisiones… Para la vida de los españoles, esas polémicas dan igual. Al final, el Gobierno aprueba una fusión bancaria oligopólica que aleja la posibilidad de tener banca pública, o deja fugarse al rey Juan Carlos sin permitir que preguntemos en el Congreso dónde está y cuánto nos cuesta. Lo decide el Gobierno, y eso no es regeneración democrática.

Al final la decisión la toma el Gobierno. A los gobiernos no se les puede juzgar por sus tuits, sino por sus decisiones. Igual hay muchos ministros que no están de acuerdo, pero el destino de nuestro país no va a depender de las declaraciones altisonantes, sino de las decisiones. Y hay mucho ruido y pocas nueces.