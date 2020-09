Pablo Echenique convulsiona con la bola que las tertulias dan al testimonio de Calvente: «Intoxican la democracia»

Están que rabian en Unidas Podemos con las declaraciones de José Manuel Calvente.

Alegan, eso sí, que todo es fruto del resentimiento de su excoordinador legal por haber sido apartado de la formación, pero lo cierto es que las reacciones en contra del letrado van subiendo en número de decibelios.

De hecho, el que fuera asesor legal de los podemitas declaró ante el juez García Castellón que temía por su propia integridad al afirmar sin ningún tipo de ambigüedades que había «mucho loco en Podemos» y que no descartaba que algún militante de base pasara de las palabras a los hechos.

En el testimonio de Calvente ante el magistrado de la Audiencia Nacional también se refería al vacío que le iban a hacer desde el momento en que no se plegase a los caprichos de Pablo Iglesias y su cohorte:

Gente de Podemos, compañeros de trabajo, ex miembros me han dicho: «Acógete (al secreto profesional) José Manuel porque no sabes la que te espera, te van a hacer la vida imposible»; «Te vas a arrepentir como hables, te van a machacar»; «Se van a querellar hasta la saciedad contigo por el secreto profesional»; «Van a ir por ti».