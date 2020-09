Pablo Iglesias fija como «tarea fundamental» de Podemos «avanzar hacia la República», sin especificar si incluye chekas, quema de iglesias y fusilamientos

El objetivo es cargarse la Monarquía y desde su privilegiada atalaya no va a cejar en su empeño.

Claro, que tampoco es difícil sacar a paseo un discurso repleto de bravatas cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calla ante los desmanes de Pablo Iglesias.

El líder de Unidas Podemos, que se crece con su parroquia, ha dejado bien claro que la meta que tiene marcado en rojo (o en morado) es acabar con la Monarquía.

Es la tarea política fundamental de Podemos y avanzar hacia un horizonte republicano. Hay que trabajar y construir alanzas para avanzar hacia un horizonte republicano, tiene que ser una tarea política fundamental de Podemos en los próximos tiempos

Da igual que el jefe del Ejecutivo haya pedido respeto hacia la figura del Rey Felipe VI. Unidas Podemos tiene su propio discurso y ya lo demostró en agosto de 2020 el ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, disparando contra el Rey emérito, Juan Carlos I, y contra el sistema monárquico.

Iglesias insistió en que los seguidores de la República, los que añoran su vuelta:

Deben ser capaces de entender el momento histórico de crisis de la Monarquía y del modelo de estado que encarna y tener valentía y audacia para poner sobre la mesa la necesidad de que España avance hacia el horizonte de una República en el que llegue a la Jefatura del Estado.

Por supuesto, el vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista no duda en rescatar argumentos tan endebles y manoseados como lo de que no se entiende que el Rey no sea elegido en las urnas:

Cada vez menos gente en España entiende, especialmente la gente joven, que en pleno siglo XXI la ciudadanía no pueda elegir quien es su jefe de Estado y que este no tenga que responder ante la Justicia como cualquier ciudadano y no pueda ser apartado de su cargo si comete un delito.

📽 “El PP y Ciudadanos tienen poder institucional en España gracias a que gobiernan con aquellos a los que les gustaría suprimir la democracia y que prefieren, abiertamente, un Gobierno dictatorial”.@PabloIglesias en la intervención de apertura del Consejo Ciudadano Estatal. pic.twitter.com/FPWyDQIAEH — PODEMOS (@PODEMOS) September 19, 2020

Para Iglesias se hace perentoria la llegada de la República para enderezar, a su juicio, la crisis económuca y territorial de España. Su sistema es un proyecto que revitalice los derechos sociales, los servicios públicos, la igualdad de género, la educación y la cultura.

Al tiempo acusa a la Monarquía de fomentar un modelo económico que ya no tiene encaje en esa República ideal que propone a los españoles: