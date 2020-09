Rocío de Meer (VOX) señala a laSexta como incitadores del odio al partido: «Son culpables, ¡juegan con nuestra vida!»

«La violencia contra VOX es ya una costumbre». De esta forma comienza la diputada de VOX, Rocío de Meer, un vídeo compartido en redes sociales en el que explica el origen de las agresiones al partido, una estigmatización que brota de los propios medios de comunicación fieles a la izquierda.

Rocío de Meer indica que se ha convertido en una costumbre «que se empieza a instalar en España desde el momento en que la izquierda ve realmente la conexión que tiene VOX con la gente«.

Y señala que son directamente culpables «todos aquellos que nos señalan, los que nos acusan». «Son culpables los que promueven la alerta antifascista y son culpables también los medios de comunicación. Son los que deliberadamente mienten sobre lo que VOX dice y representa constantemente«, prosigue la diputada.

Rocío de Meer recuerda las dos agresiones que ha sufrido, una de ellas en Sestao (Vizcaya), en la campaña electoral vasca y hace poco tiempo en El Raval de Barcelona, junto a Ignacio Garriga.

«Pongo el acento es en todos esos que en ese barrio tienen que ser valientes 365 días al año, todos aquellos que colocar un bandera en el balcón les cuesta que les quemen la casa, que les cuesta su familia, sus trabajos y todos aquellos que han tenido que huir de la tierra de sus padres y sus abuelos. Lo realmente reseñable no es ser valiente un día, es proteger y dar la cara de una vez por esa gente que no debería ser valiente 365 días al año».

Para finalizar, la diputada de VOX señala a los medios de comunicación «porque si ellos no dijeran que somos aquello que no somos no recibiríamos los ataques que recibimos».

«No hubiéramos recibido el ataque en Barcelona si laSexta y otros medios de agitación no hubieran mentido sobre nuestras declaraciones en el Congreso. Son directamente culpables, y además lo saben de jugar con nuestra integridad física, de jugar con nuestra vida y de jugar con la vida de nuestras familias».

⚠ El origen de las agresiones a VOX. 📺 @MeerRocio explica por qué la violencia contra el partido nace de la estigmatización por parte de los medios de comunicación 👇 pic.twitter.com/EEPed1fOxn — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) September 21, 2020

Agresión en Barcelona

El pasado 2 de septiembre de 2020, Ignacio Garriga y Rocío de Meer tuvieron que refugiarse en un hotel de Barcelona ante el ataque de un numeroso grupo de individuos.

Los agresores se identificaron como independentistas y como antisistema durante la vergonzosa agresión. Los hechos ocurrieron cuando los dos diputados de VOX recorrían las calles del barrio del Raval para conocer de primera mano la situación de inseguridad por los robos, las ocupaciones ilegales y el tráfico de estupefacientes.

Veinte minutos después de la «incursión» de los diputados en el barrio ha aparecido un numeroso grupo de sujetos que la han emprendido con Garriga y De Meer arrojándoles latas y huevos.

Los dirigentes de VOX se tuvieron que refugiar en un hotel para evitar que las agresiones fueran a más.