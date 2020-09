Idoia Mendía se traga sus palabras en contra de EH Bildu y abraza eufórica el pacto de Sánchez con lo proetarras

Tiene un discurso de cara a sus electores, pero por detrás es capaz de ponerse a cocinar con su eterno enemigo.

La socialista Idoia Mendía, secretaria de los socialistas vascos y actual vicelehendakari en el Ejecutivo del peneuvista Íñigo Urkullu, cuando tenía que dirigirse a sus votantes, rajaba de lo lindo de EH Bildu y aseguraba que nunca pactaría nada con la formación de Arnaldo Otegi.

Y los Socialistas Vascos no vamos a estar en un Gobierno donde se planteen, ni siquiera a escondidas, proyectos de ruptura con España.

Yo no voy a formar gobierno con @EHBildu .

Sin embargo, las palabras de Mendía son exactamente como los principios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Si el inquilino de La Moncloa ha sido capaz de mutar su parecer sobre los presos golpistas del 1-O y pasar del «los indultos no están sobre la mesa» a ordenar que el ministro de Justicia tramite los mismos, Mendía es capaz de abrazar ahora que EH Bildu esté ‘contribuyendo’ a la estabilidad de España después de que haya largado pestes en contra de la formación de Otegi.

Este 25 de septiembre de 2020 en una entrevista en el diario El Mundo, afirma eufórica la secretaria general de los socialistas vascos sobre los acuerdos de Pedro Sánchez con los herederos políticos de la ETA que:

Tenemos opiniones diferentes respecto a la violencia de ETA y al papel de Bildu, pero todos compartimos que hemos estado siempre al pie del cañón. Tratar de permitir que España, en un momento crítico como el que estamos viviendo, tenga unos Presupuestos es lo que hemos estado haciendo los socialistas toda la vida. Cuando ETA mataba y cuando dejó de matar. Entre 2012 y 2016, nosotros aprobamos una ley de Vivienda en Euskadi con EH Bildu y con UPyD. Ahora, los Presupuestos Generales del Estado los necesitamos todos. Es un hito histórico que EH Bildu se esté comprometiendo con la gobernabilidad de España. No se puede cuestionar al presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE su compromiso ético con cualquier tipo de violencia. El PP no está a la altura de las necesidades de España pero no es nuevo