El joven socialista que reventó a Carmen Calvo e Idoia Mendía: «Debemos estar enfrente de cualquier intento por blanquear a Bildu»

¡Con un par, aunque era consciente de la que se le iba a venir encima!

Víctor Trimiño, líder de las Juventudes Socialistas en el País Vasco y concejal en Galdácano (Vizcaya), reventó en un pis pas la estrategia que su partido a nivel nacional iba a desplegar en esta semana del 21-27 de septiembre de 2020.

Este edil, en el transcurso del Congreso de las Juventudes vascas, celebrado el 20 de septiembre de 2020 en San Sebastián, fue bien claro a la hora de denunciar cualquier intento de rehabilitar democráticamente a un partido como Bildu, heredero político de la banda terrorista ETA:

Como era de esperar, tal y como cuenta este 27 de septiembre de 2020 Crónica (El Mundo), el PSOE ha ido directamente a silenciar a Trimiño.

Básicamente han tapado en la medida de lo posible sus palabras, incluso borrando el vídeo de su intervención en la página del Partido Socialista Vasco, porque en una semana en la que Carmen Calvo se ha reunido con los responsables de Bildu en el Congreso de los Diputados o la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendía, alababa al partido del proetarra Arnaldo Otegi, no pintaba bien que las palabras del joven socialista estuvieran repicando por varios medios.

Ciertos socialistas, entre ellos Ramón Jáuregui, tienen claro que este PSOE ya no les representa y entienden que Trimiño tiene derecho a expresarse libremente:

No me reconozco en un PSOE para el que la gobernabilidad depende de Otegi y de Junqueras. Pero no existe el debate. Ya no es el PSOE, es el partido de Pedro Sánchez.