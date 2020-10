Una exsenadora de Podemos acorrala aún más a Pablo Iglesias con nuevas pruebas sobre malversaciones en el partido

La senda la inició quien fuera coordinador legal de Unidas Podemos, José Manuel Calvente.

Ahora, abierto el melón de la acusaciones contra Pablo Iglesias y la caja B que había en el partido, empiezan a llegar testimonios de otros miembros que tuvieron puestos de responsabilidad en la formación morada.

La última declaración que pone al vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista contra las cuerdas es la realizada por la exsenadora podemita Celia Cánovas Essard, que además es también abogada como Calvente.

La que fuera política morada en la Cámara Alta ha solicitado al juez Juan José Escalonilla, del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, poder ser incluida en la causa por la que se investiga la presunta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias.

Cánovas, que aún sigue como militante de base de Unidas Podemos, reclama conocer cuál ha sido el fin último de las donaciones realizadas al partido:

Exijo conocer el uso y destino de los fondos del partido, a cuyo montante ha contribuido. Desde que entré como senadora en 2015 , mis donaciones ascienden a 25.000 euros y no he podido saber en qué se han destinado. Por tanto me considero perjudicada por la posible malversación denunciada y que es objeto de las presentes diligencias instructoras.

La exsenadora aporta como prueba todos los recibos que le envió Unidas Podemos a la cuenta que ella tenía en el Banco Santander, así como las comunicaciones del que fuera tesorero morado, Denis Thomas Maguire, reclamando las donaciones a todos los parlamentarios de la formación.

Ella asegura que pactó con Podemos donar mensualmente 1.000 euros. Sin embargo, a partir de 2017, Gloria Elizo, hoy vicepresidenta tercera del Congreso, le exigió incrementar la cuantía para que solo cobrase lo equivalente a los tres salarios mínimos.

Sin embargo, Cánovas no estuvo de acuerdo con aumentar la cantidad que ya donaba y a partir de ese momento dejó de recibir recibos de la formación morada y así buscar el partido de Iglesias una excusa para que no pudiese acceder a ningún cargo interno u optar a renovar su escaño en el Senado.

Si no había pruebas de que esta exsenadora donaba 1.000 euros al mes, obviamente se la señalaba como incumplidora del Código Ético. No obstante, Cánovas abrió otra cuenta para transferir los susodichos 1.000 euros e incluso en enero de 2018 llegó a enviar 3.000 euros y ya no volvió a realizar ninguna transferencia más.

Y precisamente ese último ingreso derivó en otro hecho que ahora ha forzado a la podemita a denunciar por malversación al partido de Pablo Iglesias.

Resulta que en el año 2019 recibió un certificado del nuevo tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, en el que comunicaba a la senadora que las donaciones hechas durante 2018 eran de 5.000 euros cuando la realidad fue que la cantidad había sido de 2.000 euros menos.

Para Cánovas este hecho no es anecdótico y sospecha de operaciones encubiertas dentro de la fuerza comunista: