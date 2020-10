Históricos del PSOE reprueban a Sánchez por vetar a Felipe VI y permitir las vejaciones de Garzón y Rufián contra la Corona

Son voces más que autorizadas y que no salen de su perplejidad frente a la vejación que el sanchismo está consintiendo a sus socios para acabar con la Corona española.

Líderes históricos del PSOE están que trinan con el veto a Felipe VI en el acto celebrado el 25 de septiembre de 2020 en la Escuela Judicial de Barcelona, por las acusaciones de Alberto Garzón, ministro podemita de Consumo, asegurando de que el Rey maniobra contra el Gobierno y por la última ‘performance’ de Gabriel Rufián (ERC) tildando de franquista al monarca.

El diario ABC lleva este 4 de octubre de 2020 las reflexiones de estos socialistas y ninguno se deja nada en el tintero.

Así, quien fuese máximo exponente del socialismo extremeño, con seis legilslaturas a sus espaldas, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, es muy claro en sus apreciaciones:

Yo he gobernado 24 años y no he dejado de hacer algo porque hubiera una Monarquía parlamentaria. En el PSOE no éramos republicanos para no ser monárquicos, sino porque la monarquía no aceptaba un sistema democrático. Pero en el 78 el Rey lo acepta y defiende y nosotros no tenemos que estar ahora discutiéndolo. Hay quien parece que no conoce su historia. Si en tiempos de Felipe González un ministro hubiese acusado al Rey de maniobrar contra el Gobierno hubiese sido cesado de inmediato.