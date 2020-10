Neurona, la consultora chavista de Podemos, desvió miles de euros a una empresa fantasma de una barriada de México

La consultora chavista de Podemos, la controvertida Neurona, desvio 255.000 euros a una empresa ‘tapadera’ de una barriada de México.

Según publica El Mundo este 5 de octubre de 2020, la consultora del partido morado desvió el dinero de las campañas de Podemos mediante pagos fraccionados para eludir las alertas de Antiblanqueo.

En una información que firma Esteban Urreiztieta, la filial española de esta empresa, que ha prestado servicios de consultoría política a partidos y movimientos vinculados con la izquierda populista en América Latina, bautizada con el nombre de Neurona Comunidad y radicada en una asesoría fiscal del pueblo sevillano de Carmona, realizó al menos ocho transferencias a una empresa fantasma denominada Creative Advice Interactive, situada en una barriada del municipio mexicano de Guadalajara.

El director adjunto de El Mundo, Joaquín Manso, lo explicaba en ‘La hora de la 1’ de TVE:

En la mesa, se notaba la incomodidad de otros tertulianos como Ana Pardo de Vera, ex directora de Público, diario digital oficialista de Podemos y muy vinculado a ese partido, y Enric Juliana, el periodista que susurra a los oídos del vicepresidente segundo del Gobierno y que incluso ha publicado un libro junto a él. El analista de La Vanguardia hizo de menos la información de El Mundo:

Pardo de Vera intentó escurrir el bulto, dado su afinidad y sus relaciones con los morados, y dijo que en caso de que se confirmara lo publicado por el diario de Unidad Editorial sería «una torpeza».

Llueve sobre mojado.

No es la primera vez que arrecian informaciones que aseguran que el Tribunal de Cuentas descubrió facturas sin justificar e irregulares en las cuentas de Podemos con motivo de las elecciones del 28 de abril de 2019.

Además, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (el Sepblac) remitió en el mes de mayo de 2020 «un informe de inteligencia financiera» a la Policía Nacional y a la Guardia Civil alertando de los vínculos entre Podemos y Neurona, que se habría encargado de la campaña electoral del partido morado en esas elecciones del 28-A.

El Tribunal de Cuentas es una institución al que la Constitución Española de 1978 atribuyó la fiscalización del sector público y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable.

Pablo Echenique era entrevistado este lunes 5 de octubre de 2020 por Antonio García Ferreras en laSexta y era preguntado por la información de El Mundo, a la que ha restado importancia:

Estamos acostumbrados a estas cosas, se nos acusa en portadas de diversos crímenes y luego quedan archivados cuando llegan al juzgado.

Nos acusan de estos delitos pero cuando llega el momento de probarlo no hay nada. ¿Por qué no hay nada cuando se nos llega a juicio? Porque tenemos enemigos muy poderosos y tenemos un escrutinio muy intenso lo que nos lleva a no poder hacer mal ni media factura.

Siempre digo lo mismo: ‘que se nos investigue a fondo’.