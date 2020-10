Certeros insultos de Corcuera a Rufián por sus ataques a Felipe VI: «¡Zopenco!»

Socialistas veteranos no dan crédito con la forma en la que ha evolucionado el partido de manos de Pedro Sánchez. Primero fue el expresidente del Gobierno, Felipe González y ahora lo hace el exministro del Interior, José Luis Corcuera.

En una entrevista televisiva, el expolítico sacó toda su artillería con el diputado de ERC, Gabriel Rufián, a raíz de la escena que protagonizó hace una semana en el Congreso de los Diputados cuando Rufián sacó del baúl de los recuerdos una imagen del Rey Felipe VI de niño acompañado de Franco. «Vox tiene un diputado más en este parlamento se llama Felipe VI…..Sí que hay una persona en España que votó a Felipe VI y se llama Francisco Franco», lanzó el independentista.

«Nos estamos jugando el futuro político para España permitiendo, por ejemplo, que un zopenco que se autodefine demócrata cuando desciende de uno de los partidos más fascistas que ha producido España. Es un miembro de ERC, descendiente de golpistas, se permite el lujo de llamarse demócrata y llamar fascista a los demás«, ha denunciado Corcuera en televisión.

Pero las críticas no acabaron aquí y el exministro se despachó a gusto con el independentista:

«¿Pero este de dónde ha salido?, ¿contra quién ha luchado? Cómo es posible que este mequetrefe salga en todos los programas de televisión después de insultar al Rey de forma gratuita, y con una presidenta del Parlamento que no solo no le llama al orden, sino que a diferencia de los demás, como lo que hizo con Cayetana Álvarez de Toledo, a este no le retira estos insultos del diario de sesiones, pero sí lo que dijo Cayetana del padre de Pablo Iglesias. Que por cierto es un hombre con muchas agallas, las habrá heredado de su padre».