Twitter hace un traje a Pablo Iglesias por intentar burlarse de las pintas de Abascal

No son buenos tiempos para Pablo Iglesias.

El vicepresidente del Gobierno lleva una racha bastante complicada, especialmente desde el último giro de guión del ‘caso Dina’ que está a punto de ponerle en el banquillo del Tribunal Supremo.

Y en un terreno donde suele moverse bien, el de las redes sociales, tampoco está atinando en sus ataques. El último, en respuesta a un mensaje de Santiago Abascal, le está suponiendo un chorreo en Twitter.

El líder de VOX reclamaba decencia en todos los sentidos al vicepresidente segundo del Gobierno:

En definitiva, no seas tan indecente Pablo Iglesias. https://t.co/SaQVvknwuJ

Pablo Iglesias quiso buscar la chanza, la burla fácil, rescatando una imagen de Abascal con una vestimenta de una época histórica:

La dignidad no se mide por la vestimenta Abascal. Eso sí, con casco de los tercios (y sin haber hecho la mili) no me verás 😉 pic.twitter.com/P8MbswpBJT

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) October 8, 2020