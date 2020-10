Bochornoso: Irene Montero se ríe de todos los espectadores de TVE con el ‘caso Dina’ y ni Mónica López ni sus tertulianos rebaten nada

Otro bochorno más en Televisión Española.

Otro ejemplo de mala praxis periodística que ingresará directamente en la galería de los horrores de la etapa de Rosa María Mateo, que en lapsus calificó ella misma al ente que dirige como «Radio Televisión Espantosa».

El episodio que se ha vivido este 16 de octubre de 2020 en ‘La Hora de la 1’ ha sido dantesco. La invitada era Irene Montero, ministra de Igualdad.

La de Podemos no ha encontrado ningún obstáculo para colocar sus mensajes feministas, proabortistas y radicales en el primer tramo de la conversación con Mónica López, pero la traca final ha llegado cuando ha tenido que enfrentarse a las teóricamente preguntas ‘complicadas’: ‘caso Dina’, Neurona, el CIS…

Cuando llegó el momento de hablar de los escándalos que afectan a Podemos, la de Igualdad no tuvo ningún problema para sacudirse las preguntas ‘automáticas’ de Mónica López, que no se esforzó en rebatir, ni la de los tertulianos presentes en la mesa.

Montero aseguraba que:

Ni contemplo que Pablo Iglesias tenga que dimitir. Sería un escándalo internacional, me resulta inconcebible […]

[Respecto al ‘caso Dina’] se le roba el móvil a una trabajadora de Podemos, el contenido del móvil aparece en el ordenador de Villarejo (no hay pregunta de cómo se produce ese robo y cuándo), Villarejo dice que se le da al director adjunto de la Policía Nacional, que todavía no ha explicado qué hace un alto cargo de la Policía con unos documentos como esos (acusaciones contra los cuerpos policiales, un clásico en los morados), que Villarejo tiene anotaciones en su cuaderno de periodistas pidiéndole información de Podemos, como el señor Inda y el señor Urreiztieta, que Villarejo declara que el señor Inda le dijo que ‘llevo todo el verano viviendo del pendrive’ (pero las capturas que publicó OKDiario sobre las palabras de Iglesias sobre Mariló Montero eran totalmente ciertas), y que esa información sirvió para organizar una campaña mediática justo antes de elecciones o en negociaciones para formar Gobierno. Sería un escándalo internacional y todo el mundo sabe lo que ha dicho la AN, que Iglesias es el perjudicado.