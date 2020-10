La última tontuna independentista: una diputada de ERC relaciona el flamenco con el ¡¡¡franquismo!!!

Por disparatado que parezca, los separatistas no dejan de sorprendernos con ocurrencias de lo más absurdas.

Hace unas semanas, llegaba la miel republicana elaborada «por abejas sin reina. Y las colmenas funcionan de forma autogestionada», lo que causó la mofa en las redes sociales.

O como por ejemplo, la idea que tuvo hace dos años un independentista de poner una careta del expresidente Carles Puigdemont en el asiento del copiloto del coche ideada por el empresario y cofundador del Cercle Català de Negocis (CCN), Joan Canadell.

Ahora, la diputada de ERC, Jenn Díaz ha sumado un nuevo disparate a la lista al vincular el flamenco con el franquismo durante la sesión de control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

La republicana ha afirmado que «en Cataluña el flamenco tuvo un enemigo, y se llama franquismo. Y de eso no hablan. No hablan y eso también es hacer política. No hacer mención de cuál ha sido el problema del flamenco como expresión de cultura en Cataluña«.

Así, a su juicio «el problema de los tablaos o del flamenco como expresión de cultura catalana» es que «el franquismo lo utilizó como símbolo de identidad española contra la cultura que se hacía en Cataluña».

«Franco simbolizó el flamenco como una cosa española»

Díaz soltó tal despropósito durante el debate de una moción del partido naranja para proteger el flamenco como un bien de interés cultural.

Para la de ERC, que «el flamenco forme parte de la cultura catalana no es ninguna cosa extraordinaria». Pero, ha incidido en que «Franco simbolizó el flamenco como una cosa española y pienso que ustedes con estas tres propuestas intentan convertirse en el enemigo del flamenco en Cataluña».

La independentista les ha reprochado «utilizar una expresión cultural para confrontar y para dividir, como si la cultura catalana y el flamenco fueran incompatibles». «¿Por qué la danza contemporánea no? por qué hacemos propuestas tan concretas?», ha cuestionado.

Después de este alegato, la diputada ha anunciado que su grupo votará a favor de la transacción de la moción aunque matizan que es un voto favorable «a la cultura en vivo» y no solo al flamenco y que espera que la propuesta se corrija después para incorporar otras expresiones artísticas.

Desde luego que estas afirmaciones parecen cuanto menos, un chiste. Surrealismo puro.