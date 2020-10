La última bajeza podemita: Echenique ‘utiliza’ a una adolescente para atacar a la Princesa Leonor

El partido morado no cesa en su empeño de destruir a la Corona y proclamar su adorada República, un periodo que trajo a España inestabilidad y desunión.

Sin embargo, este Gobierno social-comunista, en lugar de asumir los errores de la crisis en la que se encuentra el país desde que llegara la pandemia, culpa a la Monarquía. Ahora, en un nuevo ataque a Casa Real, Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, ha compartido en sus redes un vídeo de una adolescente de 16 años para atacar a la Princesa Leonor.

El vídeo está producido por la Asamblea Moza d’Asturies (AMA), un colectivo juvenil afín a Podemos. La filmación aprovecha la visita de Leonor en el acto de los Premios Princesa de Asturias, el pasado viernes 16 de octubre

«Hola, Leonor, me llamo Aída y tengo 16 años», comienza relatando la protagonista del mismo, «no sé si esto te llegará, pero como vas a estar en Asturias para entregar los Premios, me gustaría contarte algo que llevo pensando unos meses».

El objetivo de Podemos es llegar a una República «feminista»

En él, la joven asturiana le reprocha a la Princesa Leonor los «privilegios que tiene, para luego, finalmente, solicitarle que España se convierta en una «República feminista».

«Tú y yo tenemos tenemos casi la misma edad, pero mi vida es muy diferente a la tuya ni soy princesa, ni vivo en un palacio, ni mi padre es el jefe de ninguna dinastía. Ah, y a mi abuelo tampoco le investiga la Justicia por escaparse a los Emiratos Árabes llevándose cosas que no eran suyas«.

Y continúa: «Yo llevo una vida normal, vivo en un barrio obrero de las afueras de Gijón, mi padre trabaja en una fábrica que están a punto de llevarse a otro país y mi madre en el hospital. Con esto del coronavirus está agotada y tiene menos tiempo para estar con la familia».

«Hola Leonor, me llamo Aída y tengo 16 años.» Tienes que ver este mensaje de una chica de un barrio obrero de Xixón a la Princesa de Asturias. pic.twitter.com/kfR1h3qZij — Pablo Echenique (@pnique) October 17, 2020

«Mi hermana, está preparando unas oposiciones y no para decir que al final tendrá que irse a buscar trabajo fuera como la mayoría de sus amigas. Mi abuelo cobra una pensión y algunos fines de semana nos invita a comer en el bar y nos cuenta historias de la mina. No quiere que vayamos a su casa porque le da miedo que en 50 metros cuadrados no se puedan mantener las distancias para evitar los contagios«.

«Bueno, no te voy a dar la chapa», prosigue, «el otro día vi en una encuesta que dice que pocos españoles piensan que vayas a ser Reina. Supongo que llevas preparándote desde pequeña, pero a mí me parece que los privilegios que heredaste de tu familia son bastante injustos, si no fueses Reina tendríamos un país un poco más igualitario».

Y sentencia: «A mi abuelo le haría ilusión que el día de mañana tú y yo fuéramos ciudadanos de una república. Yo le contesto que sólo si fuera una República feminista, ¿no te parece buena idea?«.

Este vídeo llega después de que el CIS desmintiera que la Monarquía es uno de los problemas principales de la sociedad. Según el último barómetro, solo uno de cada cien españoles sitúa a la Corona como uno de sus tres principales problemas.

De hecho, la Monarquía se sitúa en el puesto 21 en esa lista, muy por detrás de los problemas políticos en general, la inestabilidad política, las desigualdades, la vivienda o corrupción.