Espinosa de los Monteros se rompe en la tribuna al hablar de Abascal: «Tu padre te mira desde el cielo con orgullo»

Segunda sesión de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, impulsada por VOX que ha dejado este 22 de octubre de 2020 un emocionante momento de mano de Iván Espinosa de los Monteros (VOX) al nombrar al líder del partido, Santiago Abascal.

El portavoz de la formación ha cerrado su discurso agradeciendo el apoyo a los diputados y votantes de VOX. «Más vale salir con cicatrices por haberlo intentado que con la piel intacta por cobardes», defendía Espinosa de los Monteros.

Con especial alusión al elegido para defender la moción de censura, el diputado Ignacio Garriga. Después, dedicó parte de su discurso al presidente de honor de la formación, José Antonio Ortega Lara, «gracias por ser nuestro referente moral».

«Bildu es el partido de Otegi, y nosotros somos el partido de José Antonio Ortega Lara, no cabe menor honor», ha añadido.

«Los querían matar a todos»

Finalizó con Abascal, de quien destacó su coraje después de una juventud complicada en el País Vasco. «Querían matar a su padre, a su abuelo… Los querían matar a todos, no por sus ideas políticas, sino por su defensa incondicional de España desde tierras alaveses».

«Afortunadamente no pudieron con ninguno de los tres, tu padre no tuvo la oportunidad de llegar a verte en el Congreso, pero aunque ya no esté, desde el cielo te mira con orgullo sabiendo que ha educado a sus hijos en los mejores valores«, comentaba emocionado el portavoz de VOX.

«No se dan cuenta de que los que se van a quedar solos son ellos», concluyó Espinosa de los Monteros antes de entonar un «viva España».