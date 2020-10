Marcos de Quinto arrincona a Sánchez por su nuevo pacto con golpistas y proetarras: «Mejor me quedo con la foto de Colón»

El PSOE de Pedro Sánchez ha aprovechado la moción de censura que le ha presentado VOX para reforzar sus lazos con separatistas, golpistas y proetarras.

El ‘okupa’ de La Moncloa se aferra más a sus socios de investidura no solo para intentar acorralar al partido de Santiago Abascal y que dé la imagen de una formación casi antisistema, sino para tender una trampa a Partido Popular y Ciudadanos a la hora de ver qué votan en la segunda y última jornada de la moción que se celebra este 22 de octubre de 2020.

Marcos de Quinto, que fue diputado del partido hoy presidido por Inés Arrimadas, tiene claro que no se puede comprar en modo alguno el acuerdo de Sánchez con esa pléyade de partidos variopintos que lo único que tienen en común es la ruptura de España.

El exparlamentario naranja asegura que de tener que elegir entre una foto y otra, la de los socios del presidente del Gobierno socialcomunista y la de Colón, con Rivera, Casado y Abascal abogando por la unidad del país, no duda un segundo en quedarse con la segunda instantánea.

Asegura De Quinto que a VOX le está saliendo muy bien la moción porque se está dando a conocer mucho mejor y, especialmente, porque ha conseguido que Pedro Sánchez acabe retratándose ante el pueblo español después del pacto alcanzado ayer con podemitas, nacionalistas, separatistas, golpistas y proetarras.

Asimismo, el exparlamentario naranja espera que tanto Ciudadanos como Partido Popular no vayan a cometer el disparate de aliarse a la hora de la votación con la banda de Pedro Sánchez:

En este video Otegui cuenta con pelos y señales la hoja de ruta rupturista que Sánchez e Iglesias están siguiendo. Pediría al PP y a Cs que se lo pensaran y se abstuvieran, dejando al PSOE solo con sus socios en esta moción. Ojalá no yerren retratándose junto a esa banda. https://t.co/z8NOwxFrik

Muy buena intervención de @InesArrimadas , me quedo con lo “compartimos la indignación, pero la indignación, per se, no es un proyecto político”.

En cualquier caso es necesario crear ese proyecto alternativo, “sin vetos”. https://t.co/JDtpoLTMkl

— Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) October 21, 2020