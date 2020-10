Matute (Bildu) alardea de ir de frente por la vida y una víctima de ETA le desenmascara: «Sí, como tu amigo del pasamontañas que mató a tiros a mi padre»

Quiso presumir de ir siempre por la vida a pecho descubierto y el topetazo que se ha llevado ha sido sideral.

Oskar Matute, parlamentario de EH Bildu, escribía durante la moción de censura de Santiago Abascal a Pedro Sánchez un tuit en el que pedía ir siempre de frente por la vida.

Su objetivo era que todas las formaciones del bloque conservador, Ciudadanos y Partido Popular, se uniesen a VOX para votar en contra de la gestión del presidente del Gobierno.

Sin embargo, el propósito de su mensaje quedó enterrado por las respuestas que recibió, en especial de una de las víctimas del terrorismo de ETA, Nieves Ulayar, cuyo padre fue abatido a tiros por un amigo del diputado de Bildu, un tal Vicente Nazabal.

El crimen de ETA al que hace referencia Nieves Ulayar se produjo el 27 de enero de 1979, cuando un etarra cubierto con un pasamontañas descerrajó cinco tiros a su padre, Jesús Ulayar.

Y todo, según cuenta ‘Crónica’ (El Mundo) en presencia del hijo de este, Salvador Ulayar, que por aquel entonces tenía 13 años. Miraba en la tele su programa favorito y atendió a la llamada de su padre para que le ayudara con el bidón de gasóleo para la calefacción.

Al salir de la casa vio cómo, a unos metros, un hombre con una media en la cabeza le disparaba a su padre primero tres tiros y, después de una pausa, otros dos. Aterrorizado, huyó porque pensó que también a él le iban a matar. Después regresó, pretendió perseguir el coche del asesino y finalmente se dirigió al cuerpo rendido en el suelo, para implorarle en vano que le hablase.

Los cuatro terroristas que participaron eran vecinos del pueblo, Etxarri Aranatz, en Navarra. Dos de ellos eran los hermanos Vicente y Juan Nazabal, que fueron ayudados por otros dos.

Por supuesto, Matute recibió un repaso bestial en Twitter por su falsaria actitud de valentía:

Pues cuando matabais de un tiro en la nuca y saliais corriendo , muy de frente no ibais …

No he sabido de derechas pegando tiros en la nuca. Esa historia de cobardía es de la extrema izquierda. No presumas, que ir de frente y dar la cara vosotros ni fuisteis, ni vais

— MJM (@MJM88440453) October 23, 2020