Mónica Carmona, abogada purgada de Podemos, va a sacar un montón de dinero a Pablo Iglesias

Va a ir a por todas y encima reclama, con argumentos en la mano, ser reintegrada a su puesto de trabajo.

Mónica Carmona, abogada purgada por Unidas Podemos, no siente el más mínimo temblor a la hora de ir contra Pablo Iglesias después de que este le arrebatase sus funciones legales en el partido por denunciar las supuestas corruptelas habidas en la formación.

La letrada asegura este 1 de noviembre de 2020 en La Razón que ella no solo va a solicitar una fuerte suma en concepto de indemnización, sino que también va a exigir la nulidad de su despido:

He presentado una demanda por modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y por eso pido una indemnización de 75.000 euros. ¿Sabe por qué? Porque la ley me ampara. Lo que me sorprende es que me cuestionen el derecho que tengo como trabajadora. Precisamente ustedes, que ostentan el Ministerio de Trabajo.