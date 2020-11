Aznar no deja ‘títere con cabeza’ al hablar del «tonto útil» de Sánchez y del PSOE, la «plataforma de Podemos»

José María Aznar no dejó ‘títere con cabeza’ al analizar el escenario político español.

El expresidente del Gobierno destacó, durante una entrevista con el diario Expansión, que Pedro Sánchez se ha convertido en un “tonto útil” para la extrema izquierda. «Sánchez tiene una cara de tonto inútil que no puede con ella«, recalcó.

Una evolución que lleva a que el PSOE se haya transformado en «en algo muy triste, en una simple plataforma de Podemos».

Unas críticas que también salpican a Inés Arrimadas, de quien admite que desconoce «exactamente qué pretende». A Ciudadanos, por su parte, le que considera una formación «indefinida», pero no le cierra las puertas: «El electorado de Ciudadanos tiene que ser parte y será parte de una alternativa de Gobierno».

Preocupado por el rumbo que está tomando el Gobierno del PSOE-Podemos, Aznar no dudó al recalcar que Pedro Sánchez tiene muchas posibilidades «de pasar a los manuales de historia por su profunda inutilidad».

El exlíder del PP no solo se basa en la nefasta gestión de la crisis sanitaria del COVID-19, sino que destaca que «están pasando cosas de esas que se decían que aquí no podían pasar nunca». Por ejemplo, los pactos con Bildu que tantas veces negó que ocurrirían en el pasado Pedro Sánchez.

Ante la magnitud de la peligrosa situación que describe, Aznar considera que es tiempo de lograr «una gran alianza de moderados y modernizadores como alternativa política decisiva para detener el proceso de destrucción constitucional cuyo objetivo es el cambio de régimen».

«Lo que se está haciendo es deslegitimar la institución monárquica para intentar sustituirla», explicó para asegurar que «sin Monarquía no hay Constitución» y sin la institución, «no hay armonía en el conjunto de la sociedad».

A pesar de llamar a una “gran alianza”, no rechazó las declaraciones realizadas por Pablo Casado hacia Santiago Abascal durante la moción de censura presentada por VOX.

«Esa moción era contra el PP y contra su líder. Si el PP y su líder no reaccionan como lo hicieron, difícilmente hubiera sobrevivido al momento político», explicó y zanjó en esta clave que la moción «visualiza una España en la que se puede articular una mayoría» y que esa es «la consecuencia más importante de la moción a medio plazo».

Zapatero en laSexta

La entrevista a José María Aznar se publica el mismo día que José Luis Rodríguez Zapatero aplaudió la alianza del PSOE-Podemos con Bildu y los independentistas desde laSexta.

Lejos de reprochar nada al partido proetarra, el expresidente socialista indicó que “la sensibilidad de cada uno hay que respetarla, pero en mi opinión la ciudadanía debe valorar que llevamos diez años sin violencia de ETA y en paz, que la democracia debe ser coherente y generosa; y la coherencia es que les pedimos que dejaran la violencia para estar en las instituciones, y no era una trampa, era la superioridad moral de la democracia”.

Asimismo, aprovechó la ‘entrevista-masaje’ de Antonio García-Ferreras para promover los indultos a los presos del Procés.

“Soy partidario de la generosidad cuando hay un conflicto de esta envergadura. No quiero establecerle un marco al gobierno, que seguro que tiene varias posibilidades que facilite el respeto a todos, el diálogo y la generosidad. A mí no me gusta nada con VOX, pero si hay que hablar se habla”.

Unos escenarios que describía Aznar al hablar de la “destrucción constitucional que busca el cambio de régimen”.