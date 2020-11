Oramas se traga su palabras contra Abascal cuando este criticó el descontrol de la inmigración en Canarias

Ni un mes ha pasado desde la moción de censura de VOX y ya ha tenido que recoger velas.

Ana Oramas, la valerosa diputada de Coalición Canaria, criticaba por aquel entonces al proponente de la medida para derribar la presidencia de Pedro Sánchez, el parlamentario Santiago Abascal, de hacer populismo con el drama de la inmigración.

El 21 de octubre de 2020, la política tinerfeña decía esto sobre las palabras del líder de VOX en relación al necesario control de la llegada de pateras al Archipiélago canario:

Usted hoy ha montado un teatro. Ustedes dicen que los inmigrantes vienen a contaminar. Es mentira. Se les hace PCR cuando llegan. Ustedes dicen que vienen a quitarnos nuestro trabajo. Es mentira. Esa gente no viene a Canarias, esa gente viene a Europa huyendo de la miseria.

Y aseguraba que no había que cuestionar el origen de quiénes llegaban a las Islas Canarias y a otras partes del territorio español:

Eso no nos implica que nosotros apoyemos que se pregunte a la gente otra vez en este país en qué sitio nació, en qué dios cree y a quién ama. Ese modelo de sociedad no es el nuestro. El de la tolerancia. El de la tolerancia, como la tengo yo con usted y con el respecto que le tengo a su fuerza política, pero a la que nunca apoyaré y que no deseo que gobierne este país.