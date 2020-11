De Quinto aclara en 5 puntos a Rufián por qué Madrid sí puede bajar los impuestos

Cortita y al pie.

La expresión, muy futbolera ella, se puede aplicar perfectamente al ámbito político. Y si no que se lo digan a Gabriel Rufián.

El diputado de ERC vino a exigir a Pedro Sánchez que apretara las clavijas al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, para que no pudiera hacer las rebajas impositivas de las que se vienen beneficiando empresarios, autónomos y particulares.

El problema es el de siempre, que una región como Cataluña, con unos impuestos elevados y que, de propina, desde el infausto 1-O del 2017, la fecha del referéndum ilegal, más de 5.500 empresas han tomado las de Villadiego, no puede soportar que su gran competidora ofrezca unas ventajas fiscales tan sumamente jugosas.

¿Solución? Reclamar que el Gobierno de España equipare por el tramo más elevado la carga impositiva.

Marcos de Quinto, exdiputado de Ciudadanos y durante muchos años uno de los máximos responsables de Coca Cola a nivel mundial explicó en un conciso y revelador trino los cinco puntos por los que Madrid sí se puede permitir esas reducciones fiscales:

Madrid no tiene: -policía autonómica propia

-embajadas por el mundo

-una TV3 mas cara que Tele5

-riego de $ a medios

-ni familia Pujol que alimentar, quizás, por ello, puede rebajar los impuestos a sus ciudadanos y aportar el 70% de los fondos FGSPF que ayudan a otras CC.AA. https://t.co/6vYpJIltvJ — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) November 26, 2020

Asimismo, el ex parlamentario naranja reclamaba a esos políticos separatistas del estilo de Gabriel Rufián que, ya que se exigía una armonización en la cuestión de retractarse con Hacienda, que también hubiera una equiparación en materia de gastos:

Si alguien pretende “armonizar” la política de ingresos (fiscales) de las Comunidades Autónomas, que también armonicen las políticas de gastos de todas ellas ¿no? — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) November 26, 2020

De Quinto no duda de que en realidad lo que persiguen formaciones como ERC es poder seguir sangrando dentro de Cataluña a sus administrados, pero para ello precisan que otras autonomías como es la de Madrid no ofrezcan réditos ventajosos a las empresas porque, de lo contrario, no podrían retener a esas compañías en suelo catalán:

La obsesión de estos “podadores de libertades” es cortar la huida de quienes buscan libertad y protección en la Comunidad de Madrid, interviniéndola sin otra justificación que el interés de ERC de poder seguir esclavizándoles en su “rancho”. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) November 26, 2020

Y, por supuesto, el otro gran problema al que Cataluña no sabe cómo meterle mano, el de esas empresas que optan por irse de Cataluña e instalarse en Madrid, y no ya por la cuestión meramente crematística de unas mejores condiciones fiscales, sino por la propia seguridad jurídica.

Desde el 1 de octubre de 2017 los empresarios temen que cualquier situación, por rocambolesca que parezca sobre el papel, acabe dándose y puedan tener problemas para la viabilidad de sus compañías, así que por eso huyen de Cataluña: