José Luis Corcuera: «Rubalcaba se quedó corto cuando definió como ‘Frankenstein’ al Gobierno Sánchez»

Alto y claro, como a él le gustan las cosas.

José Luis Corcuera, quien fuera ministro del Interior con Felipe González, es una de las pesadillas del actual presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez.

Junto con socialistas históricos como Joaquín Leguina, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Alfonso Guerra o Nicolás Redondo Terreros es de los que tiene claro que al PSOE de ahora no se le reconoce entre quienes han militado toda la vida en el partido de la sede de Ferraz.

En una entrevista en el digital Vozpópuli, Corcuera alza una vez más el tono contra el Ejecutivo socialcomunista.

Un ejemplo claro de la deriva a la que Pedro Sánchez está llevando al partido centenario del puño y la rosa es que la frase que en su momento hizo fortuna, la expresada por Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha quedado, a su juicio, corta:

A Corcuera le preocupa sobremanera que el Ejecutivo de Sánchez se esté apoyando en líderes como el separatista Gabriel Rufián o el bilduetarra Arnaldo Otegui:

No duda en calificar como una auténtica desdicha que sea con estas dos formaciones con quienes haya habido que pactar y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado:

Es una auténtica desgracia. Que unos Presupuestos o cualquier otra cuestión política que afecte al conjunto de España cuente con el PSOE, con comunistas marxistas-leninistas, con peronistas, con nacionalistas de toda orbe, con independentistas y ya no digamos con Bildu o ERC -descendientes de los que intentaron dar un golpe de estado en 1934 y han intentado hacer lo mismo hace solo tres años-, qué quiere que le diga. Me parece un desacierto absoluto.

Al igual que Felipe González declaró en el programa de Carlos Alsina, ‘Más de uno’ (Onda Cero), que no iba a rebajas sus críticas en relación al PSOE de Sánchez, en clara alusión a Adriana Lastra, el exministro del Interior tampoco está por la labor de dejarse comer la tostada por quienes considera que son unos déspotas iletrados:

He conocido hace muchos años déspotas que se decían ilustrados. Pero ahora se están generando muchos déspotas iletrados. Respecto a Adriana Lastra admiro su conciencia social, que según ella adquirió cuando tenía 16 años. Respeto lo que dice con respecto a que ahora es un tiempo nuevo y les corresponde a ellos gestionarlo. Y como los mayores no tienen, que yo sepa, la intención de gestionar nada, les deseo que acierten. Los hechos demuestran que por lo menos hasta la fecha no aciertan. La prueba son esos Presupuestos Generales del Estado apoyados por fuerzas políticas que no solo no creen en la Nación española, sino que tratan de combatirla y lo dicen públicamente.