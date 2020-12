Sánchez es acribillado en Twitter por ‘apropiarse’ de la figura de Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE

Pedro Sánchez vive en su mundo peculiar.

Cuando hay tantas problemas abierto en España, cuando a diario se producen cientos de muertos en la segunda oleadas del coronavirus, al presidente del Gobierno no se le ocurre mejor idea que ponerse a recordar las onomásticas de fallecimientos.

Un día es la fecha del asesinato de John Lennon, quien fuera uno de los integrantes de los Beatles y este 9 de diciembre de 2020 rescata la fecha de la muerte del fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse.

Los tuiteros sacudieron la badana al presidente del Gobierno a base de bien por apropiarse de la figura de Pablo Iglesias Posse cuando en nada está siguiendo sus preceptos sobre la llamada justicia social:

Tal día como hoy ETA mató a Vicente Rubio Ereño, Pablo Garraza García, en diferentes años. Por si no te querías acordar.

Los ladrones no conocen el concepto de justicia social, salvo que el botín sea para repartir entre los pobres Tampoco tienen idea de ello aquellos que viven como reyes, como Usted, mientras la sociedad lo hacen en precario. Menos frases hechas y más ejemplaridad.

El psoe actual no tiene nada que ver con el que creo Pablo Iglesias. Ya hace tiempo que olvidastéis que la O es de obrero no de oportunista y los ideales socialistas ya no existen en vuestro partido.

— Francesca. #JoAcuso (@Cescavc) December 9, 2020