Bronca feroz entre Olona (VOX) y Esteban (PNV): «¡Sepulturero! ¡Follonera!»

Van de católicos por la vida pero, cuando se trata de vender sus principios al mejor postor, no dudan en cambiar de opinión como lo hace el camaleón de color.

El Partido Nacionalista Vasco abraza la ley de la eutanasia porque, a nadie se le esconde, a cambio habrá dádivas prespuestarias bastante jugosas para el País Vasco.

Sin embargo, su líder en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo, Aitor Esteban, no quiere que esta cuestión esté sobre la mesa hasta pasadas las Navidades, tal y como ha denunciado Macarena Olona, de VOX.

De hecho, la propia parlamentaria de la formación de Santiago Abascal ha sido bastante contundente a la hora de acusar a Esteban de haber intentado una maniobra estética para esconder el apoyo del PNV a esta medida tratando de que en plenas Navidades no saliera a la luz ese apoyo de los nacionalistas a la eutanasia.

Entre ambos políticos se han enzarzado en Twitter, algo que llama la atención después de que hace unas semanas, el 22 de octubre de 2020, fuese el propio Aitor Esteban quien regalase su tiempo de intervención en la moción de censura contra Pedro Sánchez presentada por Santiago Abascal porque no quería prestarse al juego que proponía VOX.

@AITOR_ESTEBAN pide en la Junta de Portavoces del @Congreso_Es que no se incluya en el Pleno de la semana que viene el debate sobre la eutanasia. Dice que @eajpnv está a favor de la ley pero que no será estético debatirla una semana antes de Navidad. Sepultureros. #NoALaMuerte pic.twitter.com/bm8xokyOxn

Esteban, normalmente respetuoso en sus formas, pierde los estribos y así se refiere a Macarena Olona, a la que llama «demagoga follonera»:

Lo que he dicho es que no me parece una buena idea debatir sobre eutanasia ahora porque ayudará a introducir valoraciones impropias del debate. La follonera demagoga habitual no podía esperar. No ha abierto la boca sobre este punto en la JdP pero ya está malmetiendo en redes. https://t.co/odvcNMHeNI

— AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) December 9, 2020