Troleo a Gabriel Rufián por aprovechar el asalto al Capitolio para vaticinar un golpe similar en España

Ya tardaba en salir a dar su opinión y, de paso, a vaticinar que algo similar puede acontecer en España.

Gabriel Rufián, en su estilo peculiar e instransferible, aprovechó el asalto al Capitolio en Washington (Estados Unidos) para predecir que las escenas de miles de personas irrumpiendo en esa sede podría darse perfectamente en nuestros lares.

Y, como siempre, culpando a la prensa conservadora, a las manifestaciones de la Guardia Civil y Policía Nacional por reclamar lo que les pertenece, una mejora de sus condiciones laborales y salariales, a quienes reclaman un control más estricto de la inmigración irregular y, por supuesto, a los medios por dar cancha al líder de VOX, a Santiago Abascal.

El problema para el parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados es que no parece ser consciente que precisamente si en España se han producido asaltos a sedes parlamentarias o a edificios oficiales ha sido en su añorada Cataluña donde los independentistas han entrado como elefantes en una cacharrería en esas sedes institucionales cuando las votaciones o las decisiones judiciales no se correspondían con lo que ellos pretendían:

Para dar lecciones, cumpla las normas, no se salte la CONSTITUCIÓN, gracias.

En España no hay más fascismo que el de los independentistas y los comunistas.

Lo que se sale del marco constitucional.

Su Señoría no lo entenderá, pero es lógico ya que es parte del problema y no es capaz de mirarse ante un espejo.

