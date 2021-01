La condenada Isa Serra tiene la desvergüenza de equiparar a Abascal con los asaltantes del Capitolio y en Twitter la machacan

Tiene la memoria de pez y una jeta de hormigón armado que se la pisa.

La podemita Isa Serra, al igual que sus jefes a nivel nacional, ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid o, lo que es lo mismo, que seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio en Washington para hacer su propia lectura a lo Nostradamus.

Para la líder de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, lo que se vivió en la tarde noche del 6 de enero de 2021 en la sede de la democracia estadounidense es algo que podría verse perfectamente en España dentro de unos años.

Serra, que tiene por norma no moderar su lenguaje, señaló que:

No me sorprendería si en unos años vemos entrar en el Congreso de los Diputados a Santiago Abascal con cuernos y ver a Casado y Arrimadas poniendo tuits diciendo qué barbaridad, pero habrá sido demasiado tarde. Esto ha sido un intento de golpe de estado y lo importante es sacar lecciones de lo ocurrido para que no vuelva a producirse.