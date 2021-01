Albert Boadella: «No comprendo por qué Inés Arrimadas intentó entenderse con Pedro Sánchez»

Claro y directo.

El dramaturgo Albert Boadella no ahorra una sola crítica a la situación política que vive España, con un Pedro Sánchez que ya, de manera indisimulada, está haciendo y deshaciendo a su antojo.

El también escritor, en conversación este 9 de enero de 2021 con ‘La otra crónica’ de El Mundo, no alberga ningún tipo de duda de que el inquilino de La Moncloa ha conseguido algo muy grave para cualquier país que se precie de serlo, que los ciudadanos ya no tengan la capacidad de sorprenderse ante las decisiones del presidente del Gobierno.

Por ejemplo, a Boadella no le ha cogido por sorpresa el hecho de que Sánchez optara por Salvador Illa, el aún ministro de Sanidad, como mascarón de proa electoral para la cita en Cataluña del próximo 14 de febrero de 2021:

Para el artista, lo preocupante de la situación que se vive en España es que al final se pueda acabar perfectamente como la Venezuela de Maduro y todo, precisamente, porque se ha interiorizado por parte de los españoles el hecho de que Pedro Sánchez puede hacer lo que le venga en gana, que ya se ve como normal cualquier decisión como el hecho de negociar los Presupuestos Generales del Estado para 2021 con EH Bildu o plantear el indulto de los golpistas catalanes:

Sobre Ciudadanos y, más en concreto sobre su líder, Inés Arrimadas, Boadella critica abiertamente la pérdida de tiempo de la líder naranja en intentar alcanzar acuerdos o entendimientos con el presidente del Gobierno socialcomunista.

El dramaturgo se mesa los cabellos ante un hecho incontrovertible, que tratar de pactar con Sánchez es algo utópico, salvo que de esa negociación él y solo él pueda sacar rédito.

Entiende Boadella que Inés Arrimadas ha ido a ciegas en determinadas ocasiones, casi procurando una suerte de ensayo-error, a ver si daba con la tecla adecuada:

Posiblemente a veces va a tientos que a mi entender no son los que deberían. Por ejemplo: intentar entenderse con Sánchez. Eso ya se sabe perfectamente que es imposible. Si lo tengo de vecino posiblemente no le hubiera saludado.

Aunque el literato puede llegar a entender que lo que Arrimadas quiso hacer ver a los españoles fue la imagen de un Sánchez totalmente intransigente, en el fondo piensa que para ese viaje no hacían falta tamañas alforjas porque quien se rindió ante la tozudez del socialista fue el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera:

Me cuesta que otros partidos que no sean los nacionalistas o los ex etarras intenten entenderse con él. No comprendo por qué Inés lo intentó pero ella después lo aprovechó muy bien para mostrar a la sociedad que efectivamente no hay posibilidad de entenderse con este señor. Pero eso ya lo dijo antes Albert Rivera.