Illa, pillado en un vídeo defendiendo que «Cataluña es una nación» como dicen los independentistas

Es el vivo reflejo de Miquel Iceta.

Más estilizado, más alto, con aspecto de profesor de Filosofía, pero en el fondo subyace el mismo pensamiento que tiene quien hasta ahora había sido el mascarón de proa del PSC-PSOE.

Salvador Illa, hasta la fecha ministro de Sanidad y candidato de Sánchez a las elecciones catalanas del, de momento, 30 de mayo de 2021, después de haberse aplazado las mismas al temer un contagio masivo de haber mantenido la convocatoria del 14 de febrero de 2021, ha demostrado una habilidad única para envolverse en la estelada sin ápice alguno de vergüenza.

El aún titular sanitario, en un extracto que está grabado meses antes de que fuera nombrado ministro, es decir que la pieza pudo haber sido del segundo semestre de 2019, no se corta un pelo y defiende que Cataluña es una nación y que su partido, desde su fundación, siempre ha defendido ese principio:

El PSC, desde su fundación, defiende que Cataluña es una nación, desde el siglo pasado. Hace 40 años que defendemos lo mismo. Entiendo que para algunos pueda suponer una novedad, pero para los que conocen un poco nuestra trayectoria política y nuestra forma de pensar no lo debería de suponer. Por tanto, en este aspecto, si me lo permiten, esto no debería de suponer ninguna novedad.