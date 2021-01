Echenique vuelve a acosar a Vicente Vallés acusándole de verter «mentiras» contra Pablo Iglesias

La obsesión de Unidas Podemos con los periodistas que no les bailan el agua empieza a cobrar tintes preocupantes.

Hace unas fechas, concretamente el 13 de enero de 2021 el periodista Vicente Vallés sacaba a relucir todas las mentiras que los de Pablo Iglesias habían dicho sobre el recibo de la luz.

Los mismos que prometían bajar su precio, entre ellos Pablo Echenique, portavoz podemita en el Congreso de los Diputados ahora se negaban a tocar el IVA, a pesar de que la hemeroteca estaba ahí.

Pues bien, una semana después, el 20 de enero de 2021, el presentador de Antena 3 recordaba como el vicepresidente segundo del Gobierno amenazaba con romper el pacto de Gobierno si no se incluía una revisión en el cálculo de las pensiones.

Pablo Echenique, recortando el vídeo de la pieza del informativo de la primera cadena de Atresmedia hasta limitarlo a lo que a él le interesaba para crear cizaña, acusaba a Vallés de mentir:

El problema para Echenique es que esas declaraciones de las que se hacía eco Vicente Vallés sí que fueron pronunciadas por el vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista.

De hecho, en el mes de agosto de 2020, el socio morado en el Ejecutivo planteaba esa ruptura en el caso de que no se considerasen sus peticiones en los Presupuestos Generales del Estado:

Y cuando se acusa infundadamente de mentir a alguien rápidamente la frase se vuelve contra el autor como un boomerang. Así, a Echenique le empezaron a recordar todas las trolas propias y las de Unidas Podemos:

Y lo del código ético podemita y dimitir? Y lo de los 3 SMI? Y lo de la Casta y los casoplones? Y lo de las puertas giratorias? Etc etc, gentuza.

Deberíais valorar la importancia de estar callados cuando no se tiene nada que decir. Pablo Iglesias cobra por solucionar problemas y no por crearlos (se está convirtiendo en un maestro). Si fuese coherente, dejaría un gobierno con el que se siente tan poco identificado.

¿Que pasa @PabloEchenique?¿Ahora si no es Aló Presindente no es informativo? Creo que lo que pasa es que ya no sabéis como tapar vuestras mentiras. Todo mi apoyo a un gran informador como @VicenteVallesTV No importa el color de la noticia, lo que importa es decir la verdad. https://t.co/FXL04w2Efl

— Jorge (@jganan_do) January 21, 2021