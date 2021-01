Zasca de un votante de Iglesias a su partido: «Unidas Podemos me ha bloqueado siendo militante»

Tiene alergia Unidas Podemos a quienes les cantan las 40 o les sueltan las verdades del barquero.

Tanto pánico muestra la formación de Pablo Iglesias a aquellos que se muestran críticos con la formación morada que, aunque los palos vengan de la propia casa morada, se procede a un bloque preventivo.

El último caso es el que ha sufrido un militante del partido, Josep Antoni Terrones quien de buena mañana ha descubierto que la fuerza presidida por Pablo Iglesias le bloqueó en la red social Twitter.

Los motivos parecen estar fundados en que no gusta que quienes militan en el partido tengan ideas propias o que, incluso, compartan las reflexiones de políticos de otras formaciones.

Sin ir más lejos, Terrones había retuiteado este mensaje de Toni Cantó:

No perdéis una sola oportunidad para poneros al lado de golpistas y terroristas. https://t.co/IgzGwAClbT

No son “presos vascos”, podemita.

Eso, junto a otros mensajes en su timeline que no serían del agrado de las huestes del ‘marqués de Galapagar’ motivaron que le impidiesen seguir a la cuenta oficial del partido, tal y como él mismo denuncia en Twitter:

Es para mí un honor comunicaros que @PODEMOS en su cuenta de Twitter me ha bloqueado. Lo cual es gracioso teniendo en cuenta que soy MILITANTE del partido. #PodemosBloquea 👇👇👇👇 pic.twitter.com/xTwxKrw8Z4

El tuit de Josep Antoni Terrones se viralizó como la pólvora:

No reírse de Podemos… #PodemosBloquea pic.twitter.com/rDkJdSqvUP

Bueno eso quiere decir que les has dado donde les duele,y que no quieren que abran los ojos los pocos votantes que le quedan,podemos es un engaño,es la mentira personificada y la ruta que lleva no es el bien d españa y menos d los pobres,solo los utiliza para su fin

— Montse (@Montse16088025) January 24, 2021