Echenique, el de los 9.000 tuits eliminados, acusa a Manso (El Mundo) de borrar mensajes sobre el ‘caso Dina’

Era de esperar.

En cuanto un periodista pone a los de Unidas Podemos contra las cuerdas, rápidamente salen los principales cabecillas de la formación de Pablo Iglesias a cargar contra él.

Tal y como recogía en la tarde del 28 de enero de 2021 el compañero José Antonio Puglisi en la web de Periodista Digital, el director adjunto de El Mundo, Joaquín Manso, sopapeaba a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a cuenta del ‘caso Dina’.

La frase del periodista del medio de Unidad Editorial fue todo un torpedo en la línea de flotación del partido del vicepresidente segundo del Gobierno:

Por supuesto, la titular de Igualdad se fue por los cerros de Úbeda y, de paso, salió toda la patulea podemita de los Monedero y Echenique a cargar contra Manso.

Fue especialmente curioso que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados cargara contra Manso y le acusara de hacer un borrado de mensajes hasta el 17 de enero de 2021.

Echenique considera que el director adjunto de El Mundo trata de tapar sus mensajes contra Pablo Iglesias relacionados con el ‘caso Dina’ después de la decisión del Alto Tribunal de devolver el expediente a la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el podemita, experto en retorcer la realidad a gusto de consumidor, no cuenta que, en realidad, el ‘caso Dina’ no ha entrado en ninguna vía muerta, sino que el Supremo ha reclamado al juzgado de Manuel García Castellón, que siga con sus pesquisas.

Igualmente le han recordado a Echenique que él no está, precisamente, para dar lecciones sobre el cribado de mensajes en la red social del estornino:

Su decisión no supone un archivo del procedimiento, sino que siga instruyendo el juez que se inhibió.

Para variar, miente Ud de nuevo. El Supremo lo ha remitido a la Audiencia para que lo siga investigando, no pq no haya delito. Y para que la causa continue, la Sra Bouselham debe denunciar. Cosa que no hará, pq para algo el ViceChepas le puso un digital. Esa es su transparencia.

— Santos Sabugal (@SantosSabugal) January 28, 2021