Salvador Illa estrena su campaña en redes sociales con un meneo monumental: «Llegas con una mochila de 80.000 muertos»

Un estreno por la ‘puerta grande’.

Salvador Illa, el candidato del PSC-PSOE a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, ha arrancado este 29 de enero de 2021 su campaña electoral de cara a los comicios del 14 de febrero de 2021.

El que fuera ministro de Sanidad apuesta, al igual que el resto de formaciones que concurren a esta cita, por la presencia en redes sociales, máxime sabiendo que los grandes mítines quedan descartados ante la virulencia del coronavirus y que, por tanto, hay que amoldar la comunicación a un contexto diferente.

Sin embargo a los internautas no se les ha pasado por alto el arranque de la campaña de Illa. Amén de no hacer referencia a su etapa como ministro de Sanidad, lo que le ha generado no pocos palos, tampoco se libra de las críticas por dirigirse a los potenciales votantes solo en catalán.

🌹 És l’hora de reprendre la il·lusió, l’esperança i la confiança. I només ho podrem fer si el proper 14 de febrer el vot del canvi guanya a les urnes. 👉 Sortim a guanyar. El 14 de febrer, #TornaCatalunya.#PresidentIlla pic.twitter.com/4kPyvkSHgp — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) January 28, 2021

El meneo que ha recibido el candidato designado por Pedro Sánchez ha sido, sencillamente, monumental:

Que llame a Pedro, que se ha ido sin decir dónde ha dejado las vacunas y no las encuentran. Sin prisa, cuando tenga un hueco. — Paco Ros (@ClyLiford) January 29, 2021

“Abandona el barco” de la gestió contra la Covid a tota Espanya, però ve a “salvar” Catalunya🤦🏻‍♂️🤣 toca’m els 🍳… — Guille Carrillo (@GuilleCarrillo) January 29, 2021

El 8M te espero en la manifestación feminista de Madrid. #presidentIlla a ver si contagiamos a 30.000 y expandimos bien el virus.

Ese es tu legado.

Y tu defecto mayor, creerte buena persona — Rafael Corzo (@RafCorVar) January 29, 2021

Nos piden votar al PSC que en Sitges votó declarar al Rey persona no grata?

¿Que apoya a decenas de ayuntamientos separatas?

¿Con ayuntamientos miembros de la Asociación de Municipios Independentistas?

¿Que gobierna Barcelona con Colau?

¿Que prohíbe estudiar en español?

Jamás. — Antonio (@Xevi90971706) January 29, 2021

Usted no tiene vergüenza ni conciencia. Con 100.000 muertos a las espaldas y centenares muriendo a diario le dice a Daria que va a «disfrutar». Da usted vómito. Aunque no fuese culpa suya, y en gran parte lo es, … que su karma le encuentre — Mer Pastor (@mer_pastor) January 29, 2021

@salvadorilla eres un asesino das asco, tu corruptela ha arruinado la vida de muchos ciudadanos españoles, has puesto por delante tus propios intereses a los de la población española, espero que pagues por tus fechorias tu y loa tuyos — PVerdades40 (@PVerdades40) January 29, 2021

De entrada que sólo emitáis los mensajes en catalán ya dice que no habéis entendido nada! Y que seguís acomplejados, habéis perdido una militante de décadas, es más en mi familia no se volverá a votar al PSC/PSOE mientras sigáis Sánchez y sus secuaces. #porunvotodecastigoel14F — ladybug-2004 (@2004Ladybug) January 29, 2021