La bestial defensa de Espinosa de los Monteros (VOX) a ‘El Rubius’ con la que extingue a los «dinosaurios» de Podemos

La extrema izquierda busca atacar a VOX a cuenta de ‘El Rubius’ y la polémica por los youtubers que se mudan a Andorra.

Una periodista preguntó a Iván Espinosa de los Monteros su opinión sobre el tema, pero el portavoz de VOX en la Cámara Baja aprovechó la oportunidad para apaliar al Gobierno PSOE-Podemos con los influencers a la cabeza.

El representante del partido de Santiago Abascal recordó que ‘El Rubius’ y el resto de los generadores de contenido digital «tienen todo el derecho” a mudarse a Andorra y recordó que no están cometiendo por ello ningún delito.

A pesar que desde Podemos se ha buscado atacarles por considerar poco moral que huyan del sistema tributario español y acusan a Andorra de ‘paraíso fiscal’, Espinosa de los Monteros realizó una clara explicación: “Si lo que vamos a hacer es crear un infierno fiscal en España y denunciar a los demás como paraísos fiscales, creo que no vamos a avanzar mucho”.

En este sentido, el representante de VOX afirmó que “lo que tenemos que hacer es reflexionar acerca de por qué hemos creado un infierno fiscal, y la respuesta es siempre la misma: hay que pagar la sanidad, hay que pagar la educación”

Para desmontar bulos de la extrema izquierda, Espinosa de los Monteros precisó que “naturalmente hay que pagar la sanidad, y naturalmente hay que pagar la educación, pero es que la sanidad, y la educación, la Justicia y los servicios públicos se pagaban hace 15 o 20 años cuando teníamos un marco fiscal mucho menor”.

Para defender a ‘El Rubius’ y otros youtubers acusados de no querer contribuir con la Sanidad pública, el portavoz de VOX se pregunta: “por qué se escoge concretamente ese rubro dentro del plan general de los presupuestos, porque a lo mejor lo que no quieren pagar son 450 millones del presupuesto del Ministerio de Igualdad. A lo mejor lo que no quieren pagar son 112 millones de euros de subvenciones a medios de comunicación, que por cierto compiten con su propio medio, que es virtual y que no recibe ninguna subvención”.

A lo que agregó: “O a lo mejor lo que no quieren pagar son 100 millones de euros en coches oficiales en este año de la pandemia, que están presupuestados en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021”.

Lejos de entrar en la polémica, Espinosa de los Monteros remató que “más que atacar a unos chicos jóvenes que están innovando y mostrando cómo se puede generar riqueza de una manera distinta, digo que a lo mejor conviene que los dinosaurios que llevan en política demasiado tiempo empiecen a replantearse si no deberíamos tener un marco fiscal más amistoso con los que generan riqueza y menos gastos superfluos que tenemos”.