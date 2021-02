Marcos de Quinto señala a Errejón como el «Trumpcito» que instiga el sabotaje al Zendal

No hay día que no tenga su afán ni sabotaje en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

La infraestructura sanitaria madrileña, concebida como un centro especializado en la lucha contra las pandemias, en este caso contra el coronavirus, se ha convertido en el punto de mira de los políticos y medios de comunicación socialcomunistas.

Críticas a cada momento en contra de su impulsora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, imputándole sobrecostes, carencia de equipos o, la mejor de todas, la supuesta pequeñez de las papeleras.

Lo curioso del caso es que las mismas críticas que se realizan en contra de este recinto sufren, repentinamente, una volatilidad cuando hay que hablar del hospital de campaña instalado en Valencia y que, curiosamente, saltó por los aires ante una ráfaga de viento.

Pero a la progresía le pone más eso de ir en contra de la infraestructura montada en el barrio madrileño de Valdebebas

Sin ir más lejos, el diputado de Más Madrid en la Carrera de San Jerónimo, Íñigo Errejón, soltaba esta ‘perla’ sobre el Hospital Enfermera Isabel Zendal:

El único sabotaje del Zendal es el de los sobrecostes, la comida con moho y la falta de trabajadores sanitarios. pic.twitter.com/vaNTbGFGzJ — Íñigo Errejón (@ierrejon) February 5, 2021

Marcos de Quinto, ex parlamentario de Ciudadanos, no dudaba en salir a dar cumplida respuesta al antiguo diputado de Unidas Podemos y hacía una comparación pertinente, la que de al igual que Donald Trump, en los Estados Unidos, instigó el asalto al Capitolio, en Washington, no era descartable que declaraciones como las de Errejón motivasen a otros a cometer toda clase de fechorías en el nuevo recinto sanitario de la Comunidad de Madrid:

No condenar los actos de sabotaje sucedidos en el Zendal, o negarlos o minimizarlos, dice mucho sobre quiénes pueden ser los inductores morales de los mismos.

Al igual que Trump instigó el asalto al Capitolio, nuestros Trumpcitos pueden haber inspirado los sabotajes al Zendal. https://t.co/kQDRvFBsaH — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) February 5, 2021

El que fuera componente de la plancha electoral de Albert Rivera sugería igualmente que, asegurando el anonimato, habría que recompensar a aquellas personas que pudieran dar cumplida información sobre la identidad de los saboteadores en el Zendal:

Hay que ofrecer una recompensa -y garantizar el anonimato- a quién pueda ofrecer pruebas a la policía que lleven a identificar y a detener “al” o “a los” delincuentes que estén detrás de estas acciones que ponen en riesgo tanto a los pacientes como a los sanitarios. https://t.co/2QRCkmklzz — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) February 5, 2021